Les agents des salles de spectacles municipales seront en grève le mardi 15 avril, afin de "défendre la qualité du service public sur le long terme."

Mardi 15 avril, les services des salles municipales et locaux syndicaux de la Ville de Lyon seront en grève. Avec cette mobilisation, les agents des salles de spectacles municipales souhaitent défendre la vie culturelle locale : "Ce service ne doit en aucun cas se transformer en service purement commercial. C'est la tendance que l'on observe par la privatisation du personnel d'entretien des locaux syndicaux, la disparition du poste d'Ingénieur et la stratégie de la direction orientée vers l'augmentation du chiffre d'affaires", explique la CGT Ville de Lyon. En première conséquence de cette grève, le spectacle de l'ancien ministre Eric Dupond-Moretti a été déplacé au 18 juin prochain.

Afin de défendre la qualité du service public sur le long terme, les agents revendiquent plusieurs points. Notamment : "Une journée par mois dédiée à la formation en interne, aux réunions d'équipe, à la maintenance des salles", afin de pallier "un flux tendu en temps et en personnel". "Une bonification des heures de nuit", "le maintien de la planification du dimanche en heures supplémentaires", et "le doublement du budget de petit équipement du pôle son et lumière" afin de remplacer le matériel vieillissant. Enfin, la CGT Ville de Lyon demande "la formation des régisseurs de salle sur les questions d'entretien et de sûreté."

La CGT Ville de Lyon rappelle également qu'elle soutient l'ensemble des revendications portées par la fédération CGT des services publics.

Lire aussi :