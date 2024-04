Des athlètes accueillis à Lyon à l'occasion de la commémoration du génocide arménien

Des athlètes arméniens sont accueillis à Lyon à l'occasion de la commémoration du génocide arménien.

Comme chaque année, la Ville de Lyon organisera une commémoration du génocide arménien. A cette occasion et en cette année de Jeux olympiques, une délégation de la Fédération arménienne d'athlétisme est présente à Lyon du 20 au 27 avril et sera conviée aux hommages. Une cérémonie d'accueil de la délégation est prévue à l'Hôtel de Ville ce lundi présidée par le maire Grégory Doucet.

La Ville de Lyon organise ainsi une cérémonie de commémoration du 109e anniversaire du génocide arménien le mercredi 24 avril place Antonin Poncet à 17 h 30. "Cette cérémonie intervient un peu plus d’un an après le déplacement à Erevan en Arménie d’une délégation de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon. Cette visite avait contribué au renforcement des liens d’amitié franco-arméniens, avait permis également de rappeler l’importance que les deux collectivités accordent au travail de mémoire autour du génocide des Arméniens", indique la Ville de Lyon dans un communiqué.

Pour rappel, la communauté arménienne de l'agglomération lyonnaise compte aujourd'hui 40 000 membres, ce qui en fait la troisième de France après Paris et Marseille. Lyon est par ailleurs jumelé avec la capitale Erevan.