Conduite par le maire de Villeurbanne, la délégation vise notamment à renouveler la charte de jumelage avec la ville d'Abovyan.

Il y a 32 ans, Villeurbanne et Abovyan signaient une charte de jumelage entre leurs deux communes. Afin de renouveler cette dernière, le maire villeurbannais Cédric Van Styvendael passera quatre jours Arménie dès ce samedi. L'édile aura d'ailleurs à ses côtés plusieurs élus municipaux. Mais aussi des représentants de la Maison de la culture arménienne de Villeurbanne et de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Un voyage décidé en conseil municipal le 12 février dernier.

Lire aussi : Arménie : Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael appellent à envisager des sanctions contre l'Azerbaïdjan

Une collaboration à différents niveaux

Composée d'une dizaine de personnes, la délégation sera accueillie par le maire d'Abovyan et l'ambassadeur de France. L'objectif premier est ainsi de réaffirmer les liens entre les deux communes et les peuples français et arménien. Un partenariat qui se traduit par une coopération dans différents domaines. "Je souhaite que Villeurbanne poursuive son engagement auprès des Arméniens en ouvrant de nouvelles coopérations avec la ville d’Abovyan. L’éducation, la formation et la culture jouent un rôle pivot dans l’affirmation de notre attachement commun à la liberté, à la paix et à la démocratie", explique Cédric Van Styvendael dans un communiqué.

La délégation se rendra notamment au centre de Hrazdan à Erevan, géré par l'ONG Action contre la faim. Des rencontres avec les habitants du Haut-Karabagh ayant fui l'armée azerbaïdjanaise en septembre 2023 sont également prévues. Mais aussi avec le soldat arménien Haykaz Hovhannisyan, parrainé par Villeurbanne en novembre 2023 à l'appel du collectif Libertas. Prisonnier de guerre pendant un temps, le militaire fut libéré en décembre dernier.

Lire aussi :