L'Olympique lyonnais joue contre Metz ce dimanche

En amont du match entre l’OM et l’OL le coach lyonnais Fabio Grosso a été blessé au visage dimanche soir à Marseille. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L’OL accueille le FC Metz à 13 heures au Groupama Stadium. Les Lyonnais souhaitent gagner ce premier match de la saison, pour rester dans la course au maintien en Ligue 1.

La confrontation avec l'équipe de Metz approche et pour l'entraîneur Fabio Grosso, l'OL "a besoin de cette victoire". À 13 heures, l'Olympique lyonnais reçoit le FC Metz au Groupama Stadium avec le vif espoir de remporter le match. Avec 3 nuls et surtout 7 défaites, l’OL attend effectivement de retrouver le goût des trois points.

L'équipe lyonnaise n’a plus gagné de match depuis les adieux de Jean-Michel Aulas au stade, le 27 mai, après la victoire contre Reims. Selon Olympique et Lyonnais, la plus longue disette de l’histoire du club lyonnais remonte à la saison 1965-1966.

Au Groupama Stadium, 40 000 supporters devraient être présents. Lors d'une conférence de presse tenue vendredi 3 novemvre, Fabio Grosso est revenu sur les graves incidents survenus en marge du match contre l'OM en s'interrogeant sur le dispositif de sécurité. Il a par ailleurs remercié le président et le coach de l'Olympique de Marseille pour leur soutien, et réclamé "des décisions importantes".