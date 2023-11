Lyon Urban Trail by Night : les chiffres de la 9e édition

L'édition 2023 du fameux trail lyonnais s'est déroulée sans entrave météo, mais sans possibilité de passer par les parcs, fermés.

Le LUT by Night s'est achevé hier soir. Pour sa 9e édition, la course a réuni 6576 inscrits, dont 1643 pour le parcours de 26 km, 2532 pour celui de 15 km, 1790 pour le parcours de 8 km chronométré, et 611 pour le parcours de 8 km solo. En 2022, on comptait également environ 6000 inscriptions pour la course nocturne. Tous les inscrits n'étaient pas au départ samedi, le temps ayant pu décourager quelques sportifs. Les parcs et jardins de la Ville ont dû être contournés, fermés samedi en raison de fortes rafales de vent (jusqu'à 80 km/h).

Une moyenne un peu plus jeune qu'à la SaintéLyon

Cette année, la moyenne d'âge des sportifs est de 37,5 ans, un an plus jeune que les coureurs de la SaintéLyon, running nocturne qui relie Saint-Étienne et Lyon.

En 2022 la 8e édition du LUT by Night renouait avec des chiffres de participation « avant Covid » avec plus de 6 000 coureurs inscrits également, un chiffre qui se retrouve dans les éditions précédant la pandémie. Avec une édition 2020 annulée, le Lyon Urbain Trail (de jour) de 2021 réunissait quant à lui 9 000 coureurs sur deux jours, dont plus de 15 participaient à un challenge combinant des épreuves de nuit de jour.