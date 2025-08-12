Parcs, musées… Ce qui change à Lyon avec la vigilance rouge pour canicule

La Ville de Lyon met en place différentes mesures pour tenter de profiter d’un peu de fraîcheur alors que le Rhône est placé en vigilance rouge pour canicule.

Les prochaines heures s’annoncent particulièrement difficiles en raison des chaleurs exceptionnelles qui vont toucher le Rhône. Alors que le département est placé en vigilance rouge pour canicule dès 12 heures ce mardi, la Ville de Lyon annonce mettre en place une série de mesures afin que les Lyonnais puissent bénéficier d’un peu de fraîcheur.

Horaires étendus et gratuité des musées

Dans le cadre du plan "Objectif Fraîcheur", les horaires des parcs sont par exemple élargis. Le parc de la Tête-d’Or, dans le 6e arrondissement, sera accessible jusqu'à 23h30, tandis que le parc de Gerland, dans le 7e arrondissement, restera ouvert jusqu'à minuit. Le parc Blandan, également dans le 7e arrondissement, sera ouvert toute la nuit. Il sera par ailleurs possible d’y dormir en amenant son sac de couchage.

À partir de demain, mercredi 13 août, les musées des Beaux-Arts et Gadagne seront ouverts gratuitement aux jours et aux horaires habituels. À noter également que la même mesure a été prise par la Métropole de Lyon pour les musées des Confluences et Lugdunum.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, indique également qu’en cas de réquisition par la préfecture du Rhône, la Ville tient à disposition un gymnase pour l’accueil des personnes vulnérables.

Un numéro gratuit d’informations est désormais ouvert pour rester informé : 04 72 10 36 26.