Actualité
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon © Romane Thevenot

Parcs, musées… Ce qui change à Lyon avec la vigilance rouge pour canicule

  • par Clémence Margall

    • La Ville de Lyon met en place différentes mesures pour tenter de profiter d’un peu de fraîcheur alors que le Rhône est placé en vigilance rouge pour canicule.

    Les prochaines heures s’annoncent particulièrement difficiles en raison des chaleurs exceptionnelles qui vont toucher le Rhône. Alors que le département est placé en vigilance rouge pour canicule dès 12 heures ce mardi, la Ville de Lyon annonce mettre en place une série de mesures afin que les Lyonnais puissent bénéficier d’un peu de fraîcheur.

    Horaires étendus et gratuité des musées

    Dans le cadre du plan "Objectif Fraîcheur", les horaires des parcs sont par exemple élargis. Le parc de la Tête-d’Or, dans le 6e arrondissement, sera accessible jusqu'à 23h30, tandis que le parc de Gerland, dans le 7e arrondissement, restera ouvert jusqu'à minuit. Le parc Blandan, également dans le 7e arrondissement, sera ouvert toute la nuit. Il sera par ailleurs possible d’y dormir en amenant son sac de couchage.

    À partir de demain, mercredi 13 août, les musées des Beaux-Arts et Gadagne seront ouverts gratuitement aux jours et aux horaires habituels. À noter également que la même mesure a été prise par la Métropole de Lyon pour les musées des Confluences et Lugdunum.

    Le maire de Lyon, Grégory Doucet, indique également qu’en cas de réquisition par la préfecture du Rhône, la Ville tient à disposition un gymnase pour l’accueil des personnes vulnérables.

    Un numéro gratuit d’informations est désormais ouvert pour rester informé : 04 72 10 36 26.

    à lire également
    L'OL disputera bien la Ligue Europa, Crystal Palace débouté

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'OL disputera bien la Ligue Europa, Crystal Palace débouté 09:32
    Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Parcs, musées… Ce qui change à Lyon avec la vigilance rouge pour canicule 09:00
    police Lyon
    Un nouveau blessé par balle à proximité de la gare de Vénissieux 08:26
    Pollution : la qualité de l’air toujours mauvaise ce mardi 12 août à Lyon 07:58
    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge 07:32
    d'heure en heure
    soleil terrasse Lyon météo
    Météo : le pic de chaleur atteint ce mardi à Lyon avec 40 degrés attendus 07:16
    police lyon faits divers
    Un incendie se déclare dans un parc de Villeurbanne : une enquête ouverte 11/08/25
    Article payant Zoo de Lyon : à table pour le petit-déjeuner des animaux 11/08/25
    Enfants abandonnés à Vénissieux. Photo Farid Ben Moussa, conseiller municipal de Vénissieux
    Enfants abandonnés à Vénissieux : le père interpellé et placé en garde à vue 11/08/25
    Canicule : le Rhône placé en vigilance rouge, jusqu'à 40°C attendus 11/08/25
    Article payant Zoo de Lyon : “Chaque animal sera considéré selon son histoire individuelle” 11/08/25
    Lyon : une portion du métro D arrêtée pour risque d'incendie 11/08/25
    Article payant Zoo de Lyon : les animalistes passent à l’offensive 11/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut