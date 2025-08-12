Actualité
Photo d’illustration. © Tim Douet

Un nouveau blessé par balle à proximité de la gare de Vénissieux

  • par Clémence Margall

    • Un homme de 24 ans a été blessé par balle dimanche après-midi au niveau du cou dans le quartier de la gare de Vénissieux.

    Nouveau blessé par balle dans la métropole lyonnaise. Un homme de 24 ans a été secouru dimanche après-midi à proximité de la rue Joliot-Curie, à Vénissieux, pour une blessure au niveau du cou, rapportent nos confrères du Progrès. Son pronostic vital n’était pas engagé.

    Ce nouvel incident serait lié à des coups de feu tirés environ un kilomètre plus loin le même jour dans le secteur de la gare de Vénissieux, confirme le parquet de Lyon à nos confrères. Une enquête a été ouverte. Selon plusieurs sources, un lien serait établi entre cette affaire et les précédents coups de feu entendus ces dernières semaines sur le boulevard Ambroise Croizat, notamment le 21 juillet et 4 août derniers.

    Pour rappel, afin de sécuriser le secteur, la préfecture du Rhône a mené une opération de lutte anti-stupéfiants vendredi 8 août lors de laquelle 39 personnes ont été contrôlées et 3 interpellées.

    Lire aussi : Vénissieux : trois individus interpellés et plus de 250 000 euros de produits stupéfiants saisis

