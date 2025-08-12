Actualité
©Tim Douet

Météo : le pic de chaleur atteint ce mardi à Lyon avec 40 degrés attendus

  • par Clémence Margall

    • Si le soleil brillera une nouvelle fois, la chaleur sera encore plus étouffante qu’hier avec 40 degrés attendus dans l’après-midi ce mardi 12 août à Lyon.

    Après une nuit tropicale, c’est une nouvelle journée ensoleillée mais étouffante prévue ce mardi 12 août à Lyon. Ce matin, le thermomètre indique déjà 22 degrés et la chaleur continuera de grimper durant la journée tandis que le Rhône est placé en vigilance rouge pour canicule.

    Dans l’après-midi, le soleil sera de plomb et la chaleur écrasante puisque 40 degrés sont attendus, soit 12 degrés au-dessus des normales de saison. Un mercure proche des records de 2003 et 2023.

    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge

