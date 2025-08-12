Pollution : la qualité de l’air toujours mauvaise ce mardi 12 août à Lyon

L’épisode de canicule se poursuit en Auvergne-Rhône-Alpes et dégrade une nouvelle fois la qualité de l’air ce mardi 12 août à Lyon.

Alors que le pic de chaleur sera atteint ce mardi 12 août et demain dans le Rhône, la qualité de l’air est une nouvelle fois mauvaise à Lyon, notamment en raison d’une pollution importante aux multi-polluants et à l’ozone.

L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique : "Les niveaux d’ozone devraient poursuivre leur augmentation et le seuil d’informations/recommandations de 180 µg/m3 pourrait être dépassé dans la région lyonnaise."

Pour ce qui concerne le reste du territoire, "ce seuil ne devrait pas être dépassé, mais la qualité de l’air sera tout de même qualifiée de mauvaise", précise toutefois l’observatoire.