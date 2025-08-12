L'OL disputera bien la Ligue Europa, Crystal Palace débouté

Le Groupama Stadium plein à craquer lors du match entre l’OL et Manchester United en Ligue Europa.

Le recours de Crystal Palace devant le tribunal arbitral du sport a été rejeté. L'OL jouera bien la Ligue Europa.

L'Olympique lyonnais va bien disputer la Ligue Europa dès la fin du mois de septembre. Le recours de Crystal Palace dont dépendait le club lyonnais a été rejeté concernant sa qualification en Ligue Europa.

Bien que vainqueur de la Cup, le club londonien - dont John Textor possédait plus de 40% des parts via Eagle Football Holdings avant de les céder - a été écarté au profit de l'OL.

Cette décision s'appuie sur les classements respectifs en championnat : Lyon occupe la 6e place en Ligue 1 tandis que Palace n'est que 12e en Premier League. "Le TAS a examiné la conformité du club aux règles de multipropriété imposées par l’UEFA, et a conclu que la situation actuelle ne nécessitait aucune modification", a réagi l'OL dans un communiqué.