La Métropole de Lyon lance une nouvelle collecte contre la précarité menstruelle

Près de quarante points de collecte seront accessibles sur le territoire métropolitain jusqu'au 28 mai. 40 000 protections avaient été récoltées en 2023.

L'opération se déroulera, cette année encore, en partenariat avec l'association Règles élémentaires. À l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Métropole de Lyon a lancé une nouvelle campagne contre la précarité menstruelle. Cette difficulté d'accès aux protections périodiques toucherait environ 4 millions de personnes en France. Il s'agit de la 4e édition.

Depuis le 8 mars et jusqu'au 28 mai, des boites de collecte sont mises en place dans une quarantaine de lieux de la métropole, notamment dans les Maisons de la Métropole de Lyon et différents lieux publics des communes du territoire comme les mairies et les bibliothèques. "Dans une vie, l’hygiène menstruelle peut représenter jusqu’à 8000 euros si l’on compte toutes des dépenses induites. C’est une charge qui ne peut être assumée par de nombreuses femmes en situation de précarité", observe Michèle Picard, vice-présidente en charge de l’égalité femmes-hommes dans un communiqué.

40 000 protections récoltées l'an dernier

Tous les types de protections périodiques peuvent être déposés. Ils seront ensuite redistribués à des personnes en situation de précarité, via des associations. L’an dernier la collecte a permis de réunir 40 000 protections.