La Ville de Lyon versera plus d'un million d'euros aux associations de solidarité

Lors du conseil municipal ce jeudi 11 mai, la Ville de Lyon proposera de verser 1,2 millions d'euros de subventions à des associations engagées dans la solidarité.

C'est au total une trentaine d'association engagées dans le secteur de la solidarité qui recevront chacune une part des 1,2 million d'euros versés par la Ville de Lyon. Le conseil municipal se penchera ce jeudi 11 mai sur l'attribution de cette somme dont le Secours Catholique, Forum Réfugiés, ou encore Au Tambour bénéficieront.

150 000 € pour Habitat et Humanisme

"Les dispositifs engagés depuis le début du mandat vont trouver leur rythme de croisière cette année et les coopérations entre institutions et associations doivent se renforcer, peut-on lire dans la délibération qui sera présentée ce jeudi. La Ville de Lyon et son CCAS font le choix de protéger les personnes les plus vulnérables en soutenant une vie associative investie."

Les subventions sont ainsi réparties en fonction du champ d'action de chaque association : L'aide alimentaire, l'accueil de jour ou encore les soins aux sans domicile fixe. La Ville s'engage également sur des conventions pluriannuelles aux côtés de cinq associations "reconnues pour leurs expertises singulières et leurs interventions spécifiques". l'Armée du salut, le Foyer Notre-Dame des sans-abris, Habitat et Humanisme, Lahso et Alynéa en seront les bénéficiaires.

En vrac, le Foyer Notre-Dame des sans abris recevra la subvention la plus importante, d'un montant de 197 000 €, contre 175 000 € en 2022, talonné par Lahso avec 165 000 € et par Habitat et Humanisme qui, comme en 2022, recevra 150 000 €.