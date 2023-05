Face aux difficultés de recrutement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la Fédération française du bâtiment (FFB) Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une plateforme d’emploi pour recruter en CDD, CDI et contrat d’apprentissage.

Pour essayer de venir contrer la manque de main-d’oeuvre dans le secteur du BTP, la FFB AURA et les 11 fédérations départementales ont développé une plateforme emploi. Dans cette démarche, plus de 230 offres sont en ligne avec une envie de faciliter la relation entre les entreprises et les candidats.

À ce jour, plus de 200 entreprises sont déjà inscrites et recherchent activement des contrats en CDI, CDD, contrat d’alternance, mais aussi des stagiaires.