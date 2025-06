Après deux jours de répit, une deuxième vague de chaleur s'apprête à toucher l'agglomération lyonnaise. Cette canicule sera plus intense et plus étendue.

Les Lyonnais ne sont pas prêts de voir le bout du tunnel. Alors que les températures ont (très) légèrement baissé ces deux derniers jours, après plusieurs journées extrêmement chaudes et un pic à 37,2 degrés mercredi, une deuxième vague caniculaire va frapper Lyon.

Dès samedi, les températures vont ainsi repartir à la hausse, puisque qu'une "vague de chaleur intense se profile", relève Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net. Et d'ajouter : "Il fera plus de 30 degrés, ça va monter de jour en jour, avec des nuits tropicales, où les températures ne descendront pas sous les 20 degrés". Le Rhône passera d'ailleurs en vigilance orange canicule ce samedi.

Des maximales au-dessus de 28 degrés depuis 10 jours

Comprenez par là que ce deuxième épisode caniculaire, qui devrait au moins se prolonger jusqu'à mercredi prochain, sera encore plus intense que le premier. La maximale atteindra samedi les 34 degrés, puis les 36 degrés dimanche... et les 39 degrés en milieu de semaine. Au plus bas, au coucher du soleil, le mercure descendra à 22 degrés. Les nuits risquent d'être longues et éprouvantes...

"Ce sera quand même un niveau exceptionnel, surtout le début de semaine prochaine avec des seuils à plus de 35 degrés. Le caractère exceptionnel est aussi dû à sa période très étendue, qui touche tout le sud de l'Europe", poursuit Guillaume Séchet. Concrètement, depuis le 17 juin, les maximales enregistrées par la station Lyon/Bron ne sont pas descendues sous les 28 degrés.

Jamais, dans l'historique des dernières années, une telle période n'avait été enregistrée au mois de juin. À partir de jeudi prochain, la météo est pour l'heure plus incertaine. Des averses orageuses pourraient être attendues et une légère baisse des températures avec.

"C'est une tendance pour l'été"

Victime des remontées de l'air chaud méditerranéen et, plus largement, des chaleurs sahariennes, le bassin lyonnais pourrait connaître là les prémices d'un été étouffant. "C'est une tendance pour l'été. On voit que c'est très étendu d'un point de vue géographique. Actuellement, la Méditerranée a 4 ou 5 degrés de plus que les normales, et cette tendance s'entretient".

Une tendance qui impacte la partie sud de la France et qui devrait se confirmer dans les deux prochains mois. Peu de raisons poussent à croire le contraire...

