Actualité
Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Le Rhône placé en vigilance orange canicule dès demain

  • par Clémence Margall

    • Météo France place le département du Rhône en vigilance orange pour canicule dès demain, vendredi 8 août.

    Le mercure grimpe et il devrait faire très chaud ces prochains jours, laissant craindre un nouvel épisode caniculaire dans le département. Météo France place ainsi le Rhône en vigilance orange dès demain, vendredi 8 août.

    La vigilance sera activée dès midi tandis que le mercure devrait grimper jusqu’à 36 degrés au cours de la journée. "Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine", précise encore Météo France.

    à lire également
    Une personne tombe sur les voies près de la gare de Villefranche : il s’agirait d’un suicide

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le Rhône placé en vigilance orange canicule dès demain 10:35
    TCL
    Article payant Métro : pourquoi autant de pannes ? 10:00
    Une personne tombe sur les voies près de la gare de Villefranche : il s’agirait d’un suicide 09:23
    police Lyon
    Vénissieux : un jeune homme de 19 ans interpellé avec 2,1 kilos de résine de cannabis  08:52
    Pollution : avec la chaleur, la qualité de l'air est mauvaise ce jeudi à Lyon 08:20
    d'heure en heure
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : le Rhône et quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:55
    Le maire d’une commune de l’Isère hospitalisé à Lyon après une violente agression 07:36
    Météo soleil
    Météo : la chaleur fait son retour sous un grand soleil ce jeudi à Lyon 07:17
    Rugby : un entraînement du LOU ouvert au public jeudi 14 août à Lyon 06/08/25
    Villeurbanne : ces cinq activités estivales proposées du 11 au 17 août 06/08/25
    Villeurbanne candidate pour accueillir un tournoi de qualification à la Coupe du monde féminine de basket 06/08/25
    L'aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA
    La ligne vers Israël depuis l'aéroport Lyon Saint-Exupéry bientôt relancée 06/08/25
    Centre Vaccination Covid Gerland 2021 Lyon
    En deux mois, une quarantaine de cas d'hépatite A recensée dans l'agglomération lyonnaise 06/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut