Le Rhône placé en vigilance orange canicule dès demain

Météo France place le département du Rhône en vigilance orange pour canicule dès demain, vendredi 8 août.

Le mercure grimpe et il devrait faire très chaud ces prochains jours, laissant craindre un nouvel épisode caniculaire dans le département. Météo France place ainsi le Rhône en vigilance orange dès demain, vendredi 8 août.

La vigilance sera activée dès midi tandis que le mercure devrait grimper jusqu’à 36 degrés au cours de la journée. "Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine", précise encore Météo France.