Face au réchauffement climatique, la Ville de Lyon mise sur la végétalisation

Figurant parmi les territoires les plus exposés au réchauffement climatique, la Ville de Lyon entreprend actuellement plusieurs travaux de transformation pour s'adapter aux fortes chaleurs. Zoom sur la Part-Dieu, un quartier en pleine végétalisation.

La Métropole de Lyon figure parmi les territoires français les plus exposés au réchauffement climatique. Sa position géographique et son haut niveau d'urbanisation amplifient les surchauffes estivales, provoquant des épisodes caniculaires parfois difficiles à vivre pour les habitants. Face à cette problématique, une question se pose : Comment adapter la Ville au réchauffement climatique ?

Afin de répondre à cette question, le maire de la Ville Grégory Doucet et le président de la Métropole Bruno Bernard étaient présents dans le quartier de la Part-Dieu ce jeudi 24 juillet. Les deux élus en ont profité pour présenter leur plan de transformation entrepris dans le quartier : "Nous savons que le phénomène de réchauffement climatique va continuer, voir s'accélérer, alors il nous faut rapidement adapter la ville", partageait alors Grégory Doucet. Une adaptation traduite par plusieurs solutions, dont celle de la végétalisation des espaces publics, mise en avant par les deux élus.

Sept hectares de nouveaux espaces paysagers

Le quartier de la Part-Dieu illustre le travail réalisé dans le cadre du plan de végétalisation de la Ville. L'objectif : végétaliser et créer des îlots de fraîcheur dans un quartier historiquement minéral. "En plus de l'augmentation de ces surfaces végétalisées, il s'agit également de planter autrement en multipliant les plantations en pleine terre et en diversifiant les espèces plantées", précisent les élus.

Dans cet élan, sept hectares de nouveaux espaces publics et paysagers devraient voir le jour d'ici fin 2025. Parmi eux : la création du bois de la Part-Dieu, nécessitant la plantation de 143 arbres, de 2395 arbustes et de plus de 16 221 plantes vivaces. Mais aussi : la transformation de la place Béraudier livrée à la rentrée, ou encore le boulevard Viviver Merle dont les aménagements ont été repensés pour une fin des travaux programmée fin 2025.

Ces espaces seront marqués par une présence plus forte de nature, comme c'est déjà le cas au sein du parc Mandela ouvert au public depuis mai dernier. "Une preuve que l'on puisse refaire une ville sur la ville" et "réparer les erreurs du passé", selon le maire de Lyon.

Au sud de la rue Paul Bert, tout le quartier Danton a été végétalisé.

L'exemple de la place des Martyrs de la Résistance

"Il y a un effet de contraste assez énorme", partage Bruno Bernard, "Nous n'avons plus envie de l'appeler place, tellement elle ressemble à un parc", ajoute Grégory Doucet, après la découverte de la nouvelle place des Martyrs de la Résistance. Situé à deux pas de l'Hôtel de Métropole, à l'angle des rues Garibaldi et Paul Bert, le site est l'un des exemples concrets du plan de végétalisation de la Ville.

Ancien parking, la place des Martyrs de la Résistance a été entièrement repensée. En son centre, le coeur de place accueille désormais un lieu de pause végétalisé accompagné de tables de piques-niques et de jeux. Au sud, entre l'école Léon Jouhaux et sa cour, un espace ludique et artistique proposera, à terme, des usages à destination des familles du quartier. Au nord, le parvis minéral permettra quant à lui la continuité de l'accueil du marché. En plus de ces aménagements, le projet prévoit des espaces de pelouse et des massifs de végétation, soit une augmentation de 42% de la surface végétale sur la place. La fin des travaux est estimée à l'automne 2025.

La place ouvrira ses au public dès l'automne.

Si la municipalité et la Métropole misent sur la végétalisation, ces derniers affirment que "d'autres solutions" comme l'adaptation du bâti seront également nécessaires afin de faire face aux épisodes de fortes chaleur.

