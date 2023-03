Simone de Beauvoir en réalité augmentée dans les rues de Lyon

Grâce à l'utilisation de la réalité augmentée, l'application mobile Snapchat va faire apparaître la romancière Simone de Beauvoir aux côtés de la statue d'Antoine de Saint-Exupéry sur la place Bellecour.

À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain, le réseau social Snapchat - application mobile de partage de photos et de vidéos - intègre dans ses filtres, des femmes qui ont marqué l'histoire française.

"Les femmes sont sous-représentées"

Derrière le slogan "8 mars, 8 femmes", l'idée du réseau social au logo jaune, est d'installer des "femmes françaises illustres, qui n'ont pas eu le droit à des statues physiques, à côté de statues d'hommes", souligne le directeur d'AR studio France, Donatien Bozon. À l'instar de Marseille, Metz, Paris, Lille, Nantes, Strasbourg ou Bordeaux, Lyon a été choisie pour accueillir une statue de l'essayiste Simone de Beauvoir (1908-1986) en réalité augmentée. Un moyen de rendre hommage aux femmes françaises, qui ont contribué à l'émancipation de la femme. D'après les services Snapchat, seulement "10 % des grandes villes de France ont une statue de femme illustre française".

Au-delà du loisir, "il y a une véritable dimension éducative et culturelle avec la réalité augmentée", appuie Donatien Bozon, avant d'insister sur le fait que "l'idée est de donner plus de place à la femme dans l'espace public". Même s'il n'existe pas d'attachement particulier entre l'écrivaine et Lyon, l'équipe de Snapchat justifie le choix d'associer Simone de Beauvoir à Antoine de Saint-Exupéry par leur lien au monde des lettres. Théoricienne majeure du féminisme français au XXe siècle, celle qui a aussi été prix Goncourt en 1954 sera désormais représentée de manière virtuelle sur le bord de la place Bellecour.

Comment ça marche ?





Utilisé par 19 millions d'utilisateurs uniques chaque jour en France, Snapchat se targue aujourd'hui d'être le réseau social numéro un chez les 15-49 ans. L'application est notamment connue pour l'utilisation de ses nombreux filtres et l'envoi de photos, qui se supprime instantanément. Ces filtres sont la matière première de la réalité augmentée, une technologie qui permet d'ajouter des éléments contextuels à la réalité. Pour concevoir cette expérience en réalité augmentée au plus proche du réel, une "équipe féminine composée d’une artiste 3D et d’une ingénieure en réalité augmentée d'AR Studio a sculpté les statues de ses mains".

Les passants devront se rendre sur la place Bellecour, au pied de la statue d'Antoine de Saint-Exupéry pour voir apparaître Simone de Beauvoir. En ouvrant l'application, le filtre, disponible à partir du 8 mars, révélera une statue de la femme de lettres, aux mêmes composants que son acolyte, ainsi qu'une partie de son histoire. Le filtre est introduit sur l'application de manière pérenne et selon l'équipe française Snapchat, la promotion de cet ajout devrait notamment être réalisée par l'office du tourisme de Lyon situé à quelques pas.

L'endroit où la statue pourra être aperçue via l'application Snapchat, Place Bellecour, statue Antoine de Saint-Exupéry à Lyon (Photo : Cheyenne Gabrelle)

Située à quelques encablures, la statue de Louis XIV, plus centrale et plus connue, n'a pas été retenue parce qu'"il n'y a pas de personnage féminin, associé au roi Louis XIV, qui a contribué à l'émancipation de la femme", justifie le directeur d'AR studio.