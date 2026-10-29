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Vincent Roberti, directeur général des Jeux Olympiques d’hiver 2030, prend la président du Cojop par intérim à la suite du départ d’Edgar Grospiron de la présidence. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

JO 2030 : le successeur de Grospiron désigné aujourd'hui, Roux de Bézieux en pole

  • par LR

    • Six semaines après la démission d'Edgar Grospiron, le comité d'organisation des JO 2030 doit désigner son nouveau président ce jeudi. L'ancien patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux apparaît comme le grand favori pour reprendre les rênes d'une organisation secouée par une crise de gouvernance.

    Qui pour reprendre le flambeau olympique ? Six semaines après la démission d'Edgar Grospiron, un nouveau président du Comité d'organisation d'Alpes 2030 doit être désigné jeudi, l'ex-patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux faisant figure de grandissime favori. Selon la procédure prévue par les statuts du Cojop, le bureau exécutif - constitué des représentants de l'Etat, des régions organisatrices, des comités olympique et paralympique - doit proposer un nom, qui est ensuite entériné dans la foulée en assemblée générale extraordinaire.

    Edgar Grospiron, mis en difficulté par une grave crise de gouvernance qui secouait depuis plusieurs mois l'instance chargée d'organiser ces Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avait annoncé le 10 septembre quitter la présidence qu'il occupait depuis un an et demi.

    Si ses détracteurs ont critiqué sa gestion managériale et son "entêtement", l'ancien champion de ski de bosses s'est aussi retrouvé face à un projet très politisé, avec une multitude d'acteurs nationaux et locaux défendant des intérêts parfois divergents. Sans compter les délais serrés pour organiser des Jeux obtenus au terme d'une candidature express.

    Convaincre les futurs sponsors, apaiser le climat social en interne, composer avec les parties prenantes, rassurer sur le pilotage du projet... à trois ans et demi de la cérémonie d'ouverture, les gros dossiers ne manquent pas pour celui ou celle qui remplacera Edgar Grospiron. Il s'agira également de faire basculer les JO dans leur phase opérationnelle, les derniers détails sur le programme sportif et la répartition des épreuves entre Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant enfin été stabilisés.

    De nombreuses personnalités sondées

    "Les équipes sont désormais bien placées pour passer de la stratégie à la planification opérationnelle détaillée et à la mobilisation", avait estimé en septembre le Comité international olympique (CIO) lors de sa visite d'inspection à Lyon - où ont été rapatriées en catastrophe les épreuves de glace initialement prévues à Nice, à la suite du refus du nouveau maire Eric Ciotti d'installer une patinoire provisoire dans le stade de foot de la Baie des anges. Sportif, entrepreneur, politique, serviteur de l'Etat... les parties prenantes d'Alpes 2030 ont passé les dernières semaines à se mettre d'accord sur le profil du futur patron du Cojop.

    Officiellement approchés ou simplement évoqués comme candidats idoines, plusieurs personnalités du monde sportif ou économique ont déjà décliné l'aventure, comme Henri Giscard d'Estaing, ex-président du Club Med, Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France sondé à deux reprises, ou encore Martin Fourcade, ex-biathlète qui avait déjà renoncé à ce poste début 2025.

    Selon plusieurs sources proches du dossier, Geoffroy Roux de Bézieux, ancien président du Medef entre 2018 et 2023, tient la corde pour prendre la présidence du Cojop. Ce chef d'entreprise de 64 ans fait déjà partie de l'organigramme du Comité d'organisation depuis avril, après sa nomination à la présidence du comité des rémunérations, instance externe au rôle consultatif. Il y remplaçait Bertrand Méheut, ex-dirigeant de Canal+ et du PMU qui avait claqué la porte en février.

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