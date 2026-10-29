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L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
L’après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy

Pillages à Lyon : l'État prend en charge l'activité partielle des commerces touchés

  • par V.G.

    • Après les dégradations des 17 et 18 octobre, l'État annonce la prise en charge intégrale de l'activité partielle pour les entreprises sinistrées de moins de 250 salariés. Une mesure destinée à préserver les emplois.

    C'est une nouvelle mesure de soutien pour les commerçants victimes des violences urbaines des 17 et 18 octobre. Alors que plusieurs centaines d'établissements ont été touchés en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Lyon, l'État annonce la prise en charge intégrale de l'activité partielle pour les entreprises de moins de 250 salariés.

    Lire aussi : Émeutes du 17 octobre à Lyon : une cagnotte lancée pour aider les commerces de la Presqu’île

    Concrètement, les salariés empêchés de travailler pourront percevoir une indemnité équivalente à 60 % de leur rémunération brute, portée à 100 % pour les salariés au Smic. Pour les entreprises concernées, l'État couvrira intégralement la part de cette indemnité normalement à la charge de l'employeur.

    Cette mesure vient compléter les dispositifs d'accompagnement déjà mis en place, notamment les guichets uniques des chambres de commerce et d'industrie (CCI), chargés d'orienter les professionnels sinistrés.

    L'objectif est de permettre aux commerces de maintenir leurs emplois en attendant leur réouverture, à quelques semaines des fêtes de fin d'année.

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