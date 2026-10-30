Escapades : week-end patrimonial dans le Puy-de-Dôme

Fin novembre, filons direction Riom pour rompre avec la morosité du temps et découvrir la chatoyante biennale Riom, ville d’Art’isans qui, chaque année, rassemble des milliers de visiteurs. Voilà une occasion toute trouvée pour découvrir les communes voisines de Châtel-Guyon et Volvic et tout savoir sur la fameuse pierre de Volvic, qui habille nombre de monuments et sculptures du Puy-de-Dôme.



À deux heures en voiture de Lyon, la ville de Riom dévoilera ses plus beaux atours aux visiteurs de la biennale Riom, ville d’Art’isans les 27, 28 et 29 novembre.

Près de 70 artisans s’emparent alors du centre historique de Riom, cité marquée par la pierre de Volvic et aux remarquables hôtels particuliers. Vitraillistes, bijoutiers, peintres, papetiers, ébénistes, relieurs d’art, émailleurs sur lave… ces artisans triés sur le volet présentent leurs expositions-ventes, accompagnées de démonstrations, rencontres et initiations destinées aux visiteurs de tous âges.

“Dès la première édition en 1995, on a associé des écoles de métiers d’art. L’idée est de montrer que l’artisanat d’art n’est pas du loisir créatif mais un secteur professionnel à part entière, composé de savoir-faire réels et précieux dont la transmission est essentielle”, partage Marie-Alix Delaire, émailleuse sur lave et l’une des membres de l’association Les Ateliers du Palais qui organise cette biennale. “C’est un des seuls événements gérés par des artisans, pour d’autres artisans, avec pour gros point fort l’accès à des maisons privées”, poursuit-elle. Depuis plus de trente ans, le succès de la biennale ne se dément pas, rassemblant entre 7 000 et 10 000 personnes à chaque édition.

Maison à pans de bois © Florian Bompan

À la découverte de Riom, ville construite en pierre de Volvic

Ancienne capitale historique et judiciaire de l’Auvergne, avant d’être supplantée par Clermont-Ferrand aux XVIIe-XVIIIe siècles, Riom est riche d’un important patrimoine, avec près de vingt monuments classés historiques et plus de cinquante à l’inventaire.

Pour l’admirer, grimpez les 128 étroites marches de la tour de l’Horloge qui offre un beau panorama sur la ville. Au loin s’étire le Puy-de-Dôme et la chaîne des Puys. Plus près, émerge la Sainte-Chapelle, collée à la cour d’appel locale, auparavant le palais ducal. “On en compte seulement douze en France, celle de Riom témoigne de l’importance colossale de cette ville jusqu’au XVIIIe siècle. Elle a été construite à la fin du XIVe siècle par le duc Jean de Berry dont l’appétence pour les arts nous a notamment légué Les Très Riches Heures du duc de Berry”, partage Jean-Paul Dupuy. Ce célèbre manuscrit enluminé est considéré comme un chef-d’œuvre de la miniature gothique internationale.

L’hôtel Guymoneau © OTRL

Après une série de séismes ravageurs, la ville est reconstruite au début du XVe siècle en utilisant la pierre de Volvic, aussi appelée trachy-andésite, une roche volcanique couleur anthracite. Nombre d’hôtels particuliers témoignent de cette époque Renaissance tel l’hôtel Guymoneau avec son escalier à vis et sa cour décorée de délicates sculptures, qui n’est pas sans rappeler les demeures du Vieux-Lyon mais où les gris remplacent les ocres.

Autre demeure digne d’intérêt, l’ancien hôtel de Cériers devenu aujourd’hui l’hôtel de ville. Il est doté de deux escaliers à vis et de galeries Renaissance. Il révèle également deux chefs-d’œuvre de Rodin : un buste de Clémentel, homme politique marquant de la IIIe République, passionné par les arts. “Il s’agit probablement d’une des dernières œuvres de Rodin, réalisée en 1917, l’artiste étant décédé en novembre 1917”, explique Jean-Paul Dupuy. L’autre chef-d’œuvre orne le monument aux morts 1914-1918 Gallia victrix “La Gaule Victorieuse” dans la même cour : le buste a été réalisé à partir des traits de sa muse et élève Camille Claudel.

Le saviez-vous ?

La ville est aussi connue pour le procès de Riom, en 1942, qui devait rejeter la responsabilité de la défaite de 1940 sur la IIIe République et le Front populaire. Il s’est retourné contre le régime de Vichy grâce à la défense de Léon Blum et Édouard Daladier, prouvant les erreurs stratégiques de l’armée. Le procès fut suspendu.

© Céline Nowa

Les chapiteaux romans de Mozac

À deux pas de Riom, ne manquez pas de vous arrêter à l’abbaye de Mozac. Fondée au VIIe siècle, elle est devenue au Moyen Âge une puissante abbaye rattachée à l’ordre de Cluny, avec à son compte jusqu’à 40 prieurés en Auvergne.

© Florian Bompan

Son église abbatiale est particulièrement célèbre pour son exceptionnelle collection de chapiteaux romans figurés, parmi les plus fins et les mieux préservés d’Auvergne. Dans la nef, on peut notamment admirer, au sol, deux grands chapiteaux issus de l’ancien chœur, qui, suite à des séismes, s’étaient effondrés au XVe siècle. Le chapiteau dit des “Atlantes” est l’un des chefs-d’œuvre majeurs de la sculpture romane dont on peut apprécier la finesse à hauteur d’homme. Autre chef-d’œuvre emblématique de l’abbaye : la châsse de saint Calmin, une pièce d’orfèvrerie en émail champlevé de Limoges datant du XIIe siècle. Classée aux monuments historiques, elle témoigne de l’extrême richesse spirituelle et artistique du monachisme médiéval.

Thermes de Châtel-Guyon © Ville de Châtel-Guyon

Changement de décor à Châtel-Guyon

À seulement une dizaine de minutes en voiture de Riom, le changement d’ambiance à Châtel-Guyon est total. Au moment où la station thermale prend son essor, vers la fin du XIXe siècle, la pierre de Volvic jugée sévère est discréditée : la station et ses grands hôtels sont construits en pierre claire.

“La ville thermale surgit en trente ans entre 1880 et 1914. C’est une venue tardive au sein du concert des stations thermales de France et d’Europe, avec une spécialisation autour du digestif et aujourd’hui de la rhumatologie également. La station connaît son âge d’or jusqu’à la Seconde Guerre mondiale puis avec la démocratisation des cures par la Sécurité sociale, la clientèle change, les nantis préférant alors les bords de mer”, explique Michel Andan.

Décor inspiré de l’Antiquité et de l’art roman auvergnat © Fred Murol / Ville de Châtel-Guyon

Il faut imaginer la belle société de curistes qui vient pour les temps thermaux mais aussi les moments de sociabilité : un théâtre est associé au casino, avec à deux pas un kiosque à musique. Les grands thermes de 1907 qui attendent actuellement de se refaire une beauté sont accessibles en visite guidée et présentent un décor à la croisée de l’inspiration antique et de l’art roman auvergnat.

On peut encore voir dans la station les anciens cinq grands hôtels, d’une superbe architecture, aujourd’hui reconvertis en appartements. Le curiste le plus connu est sans doute Guy de Maupassant qui effectua trois cures à Châtel-Guyon en 1883, 85 et 86. Son troisième roman Mont-Oriol est d’ailleurs directement inspiré de ses séjours à Châtel-Guyon.

© Céline Nowa

Le trèfle de Thierry Courtadon

Quittez le bas de la station en prenant un peu de hauteur en direction de la butte du Calvaire. La colline accueillait, au XIIIe siècle, le château fort du comte d’Auvergne Guy II, qui a d’ailleurs donné son nom à la ville (Castel-Guy / Châtel-Guyon).

Point culminant de la station balnéaire, le site offre une vue imprenable à 360°. Vous pourrez faire de jolies photos à travers le trèfle en pierre de Volvic taillé par Thierry Courtadon, un sculpteur issu d’une famille de tailleurs de pierre. Sa virtuosité dans la découpe de la pierre la transforme presque en dentelle. Au loin, au cœur du cadre artistique de cette sculpture se dresse en ligne de mire le Puy-de-Dôme.

Grotte de Volvic © OT Terra Volcana / Prod 03

Grotte de Volvic : une histoire de pierres

L’eau a fait connaître le nom de Volvic au-delà des frontières. Mais avant l’eau, c’est la pierre de lave, la fameuse trachy-andésite qui, grâce à ses qualités de taille exceptionnelles, a fait la renommée de Volvic.

Pour comprendre cette histoire, la grotte de la Pierre de Volvic nous plonge au cœur de la coulée de lave du volcan de la Nugère. Cette coulée, vieille de 12 000 ans, est aujourd’hui connue pour sa galerie exploitée par l’homme pour sa pierre de Volvic dès le XIIIe siècle.

Pas moins de 14 000 tonnes ont été extraites. Une visite historique permet de découvrir l’émouvante vie des carriers du début du XXe siècle à travers cinq espaces consécutifs placés en enfilade sous la voûte de lave, dotés de projections de vidéos, objets animés, jeux de lumière et narration sonore. On y apprend que la cathédrale de Clermont-Ferrand, le monument de Gergovie mais aussi le tombeau du peintre Eugène Delacroix ont été construits en pierre de Volvic, comme un grand nombre de monuments, fontaines, etc. en Auvergne.

Visite de l’usine de Volvic

Les lundis après-midi, vous pouvez visiter l’usine d’embouteillage de Volvic : depuis la forme de la bouteille, à l’embouteillage, en passant par la mise en pack jusqu’à l’expédition, vous connaîtrez tous les secrets de l’eau minérale naturelle Volvic ! Le reste de la semaine, les visiteurs sont accueillis sur le site Volvic O’rigines.

Plus d’informations : volvic.fr

• Le saviez-vous ?

En 1966, la Société fermière des Eaux de Volvic se diversifie avec des boissons fruitées commercialisées sous le nom Jet d’Or, puis sous la marque Oasis. Aujourd’hui, les deux marques suivent des trajectoires distinctes : Volvic appartient au groupe Danone depuis 1993, tandis qu’Oasis est détenue par le groupe japonais Suntory, propriétaire d’Orangina et Schweppes depuis 2009.

Le musée Marcel-Sahut © OT Terra Volcana / Henri Derus

Le musée Marcel-Sahut à Volvic

Bourgade tranquille, aux airs assoupis, Volvic offre un étonnant contraste avec l’idée qu’on pourrait se faire d’une ville d’eau. Ne manquez pas de vous arrêter à l’excellent musée Marcel-Sahut : le peintre y a légué une grande partie de ses œuvres mais aussi de sa collection (on y trouve des caricatures d’Honoré Daumier).

Le musée possède également un espace dédié au travail de la pierre et à l’art de la lave émaillée mettant en avant les grands maîtres de cette discipline et les élèves de l’école de Volvic. Apparu au XIXe siècle, cet art consiste à appliquer des émaux vitrifiés sur des plaques prélevées dans la lave des volcans d’Auvergne, notamment la trachy-andésite de Volvic.

Les pièces ainsi créées sont inaltérables, capables de résister aux intempéries, au gel et au feu, tout en conservant une grande vivacité de couleurs. Un travail étonnant parfois aussi fin qu’une peinture à l’huile comme en témoigne un portrait en début d’exposition.

L’atelier Filhouette © Vincent Tiphine

S’initier à la technique de la lave émaillée

Si vous souhaitez vous initier à cette technique locale, poussez la porte de l’atelier Filhouette. Coline Lespinasse propose des ateliers créatifs et artistiques ainsi qu’une jolie sélection de ses propres créations allant de bijoux en lave émaillée aux dessous de plat en passant par des objets d’art.

Plus d’informations : filhouette.fr

Pratique

Où se loger ?

• Hôtel Chante Grelet, chambres rénovées bien équipées, à Châtel-Guyon

hotel-chante-grelet.com/

• Chambres d’hôtes Les Ombelles, chambres confortables et chaleureuses, à Volvic

les-ombelles.fr

• Volvic Organic Resort, écolodges, à Volvic

volvic-organic.fr/?utm_source=gmb

Où se restaurer ?

• BHV, à Riom, cuisine de saison avec un menu évolutif chaque jour

bhv-riom.fr

• Auberge de La Croix de Fer, cuisine locale avec produits frais et belle terrasse sur colline champêtre, à Riom

lacroixdefer.fr

• La Table Brayaude, cuisine du marché, de saison et locale, à Châtel-Guyon

latablebrayaude.fr

Événements

• Riom, ville d’art’isans, les 27, 28 et 29 novembre 2026

lesateliersdupalais.fr

• Exposition Lumière Sculptéeau musée Mandet, présentation des œuvres de l’artiste et designer Émilie Lemardeley, jusqu’en janvier 2027

• Dégustation de vin tous les vendredis à partir de 18 h 30 au domaine Benoît Montel, à Riom. En bio depuis 2015, le domaine, sur huit hectares, s’étend sur les crus de Madargue, Chateaugay et Chanturgue. Possibilité de groupes privés sur rendez-vous.

benoit-montel.fr