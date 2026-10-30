Crises politiques, économiques et climatiques : "Nous sommes tous apprentis face au chaos" (Hélène Martinon)

Hélène Martinon, directrice des Journées de l'économie (Jeco), est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Guerres et tensions internationales, accélération du dérèglement climatique, dettes publiques et privées qui s’envolent, chocs technologiques, mutations démographiques, les bouleversements se multiplient, s’entrechoquent et transforment les économies, interrogent l’efficacité des politiques publiques et pèsent de plus en plus sur le quotidien.

Face à cette instabilité, personne ne détient toutes les réponses. "Les équilibres traditionnels sont remis en cause dans toutes les parties de la société, en particulier dans le monde économique", constate Hélène Martinon, directrice des Journées de l’économie. Institutions, chercheurs, chefs d’entreprise, citoyens, "nous sommes tous apprentis face au chaos".

"Tous apprentis face au chaos" est le thème particulièrement actuel de la 19e édition des Journées de l'économie (Jeco) 2026, qui se tiendront les 3,4 et 5 novembre. Gratuit et ouvert à tous sur inscription, en présentiel et en distanciel, l’événement donnera au public des clés pour mieux comprendre les grandes questions économiques et les mutations de la société. Plus de 70 conférences sont proposées, présence notamment de deux Prix Nobel d'économie, Esther Duflot et Philippe Aghion.

Pour ne pas subir, il faut d’abord comprendre. "Nous avons besoin d’une information économique de qualité pour que chacun puisse se renseigner et se faire son propre avis." Pourquoi l’Europe innove-t-elle moins vite que les États-Unis et la Chine ? Que fait-on de la dette ? Comment l’argent sale circule-t-il ? Comment gérer le vieillissement de la population ? Autant de questions concrètes qui touchent chacun, quel que soit son âge.

Ce besoin de compréhension commence tôt. Aujourd’hui, seule une petite partie des élèves reçoit un enseignement économique, alors que ces notions comptent ensuite dans les choix d’adulte. À l’approche de l’élection présidentielle, l’enjeu est clair : donner à chacun les clés pour juger, sans parti pris, les grands sujets économiques que les candidats devront affronter.

Les économistes descendent de leur piédestal pour parler à tous, car dans un monde incertain, comprendre l’économie, c’est déjà reprendre un peu la main sur son quotidien.

Programme et inscriptions : www.journeeseconomie.org.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Hélène Martinon

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de « 6 minutes chrono ». Nous accueillons aujourd'hui Hélène Martinon, directrice des Journées de l'économie, qui se déroulent les 3, 4 et 5 novembre. J'ai trouvé le thème particulièrement intéressant cette année, d'autant plus que vous l'avez choisi bien avant les événements que nous vivons actuellement. Le thème de cette édition est « Tous apprentis face au chaos ». Le contexte actuel en France est explosif, notamment d'un point de vue économique. Nous avons une dette publique monstrueuse, un déficit public énorme, une charge de la dette très élevée, une instabilité politique et, par-dessus tout cela, une crise sociale. Est-ce que ce thème, « Tous apprentis face au chaos », signifie que l'on peut aussi voir des opportunités dans cette situation ?

On peut dire cela, oui. Il faut savoir que le fil rouge a été décidé il y a plus de six mois par Pascal Lemaire, le directeur général de l'événement, et notre comité scientifique, présidé par Philippe Aghion et Céline Antonin. L'idée derrière ce fil rouge était aussi de dire que les équilibres traditionnels étaient remis en cause dans toutes les parties de la société, en particulier dans le monde économique. Le message des Journées de l'économie était de dire que nous sommes tous apprentis face au chaos. Mais « tous », cela signifie les institutions internationales, les universitaires, les chefs d'entreprise, le grand public auquel sont destinées les Journées de l'économie, etc. L'idée était donc de se demander ce que nous pouvons savoir dans ce monde incertain et difficile à appréhender du fait de ces nouvelles dynamiques. Et la réponse, en tout cas de notre côté, est que nous avons besoin d'une information économique de qualité pour que chacun puisse se renseigner et se faire son propre avis. Vous avez évoqué les grands sujets sur lesquels nous avons besoin d'informations économiques de qualité. Vous avez cité la dette, mais il y a également tous les sujets sociétaux, avec les mouvements que nous connaissons aujourd'hui, tout ce qui concerne la démocratisation de l'entreprise, etc. Ce sont autant de thématiques qui seront traitées pendant les Journées de l'économie.

Il y a un sacré programme, très dense très vari. Vous parliez de ces sujets qui vont être évoqués. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle, de biotechnologie et de transition énergétique. Tout cela avance de plus en plus vite et, pour autant, les gains de productivité restent décevants. C'est aussi le thème de l'une des conférences organisées. Est-ce qu'aujourd'hui, on invente moins qu'avant ou faut-il simplement du temps pour que ces innovations produisent leurs effets sur l'économie ?

C'est toute la question. C'est l'objet de l'une des grandes conférences des Journées de l'économie, qui s'appelle « L'innovation est-elle en panne ? », organisée par Philippe Aghion, prix Nobel d'économie l'an dernier. Elle pose la question de l'innovation, en particulier de l'innovation en Europe. Comment se fait-il que l'Europe soit à la traîne alors que, pendant des décennies, elle a plutôt été en pointe aux côtés des États-Unis ? Aujourd'hui, il y a un véritable retard vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. D'ailleurs, une deuxième conférence, intitulée « Le second choc chinois », aura lieu pendant les Journées de l'économie. Toute la question est donc de comprendre pourquoi et ce que nous pourrions faire pour remédier à cette situation. Ce sont de véritables questionnements, extrêmement importants pour l'avenir de la France et de l'Europe.

Ces Journées de l'économie, avec les thèmes dont nous parlions, qui sont particulièrement d'actualité, sont vraiment ancrées dans le réel. Ce n'est pas simplement de la théorie, il s'agit véritablement d'apporter des réponses concrètes aux problèmes et aux différentes crises que nous vivons actuellement, c'est bien cela ?

Oui. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de conférences. Vous avez évoqué plus de 70 conférences sur trois jours. Je rappelle que c'est un événement entièrement gratuit et accessible à tous sur inscription. Venez, inscrivez-vous et assistez aux Journées de l'économie. Avec 70 thèmes, il y a forcément des sujets très variés. Nous allons aborder des questions très macroéconomiques, comme l'investissement, la dette, les politiques publiques, etc. Nous allons également traiter des thématiques un peu plus techniques, mais tout aussi intéressantes, et des sujets davantage liés au quotidien. Nous avons par exemple une conférence sur le circuit de l'argent sale. C'est un sujet très pointu.

C'est aussi un sujet d'actualité.

Exactement, tout à fait. Nous avons un sujet sur l'emploi des jeunes, qui est extrêmement d'actualité. Nous avons aussi un sujet sur le vieillissement, très important dans la gestion économique. Je pense que chacun peut trouver son bonheur en fonction de ses centres d'intérêt. Nous avons aussi des sujets globaux qui, évidemment, concernent tout le monde. Nous avons également beaucoup de sujets de géopolitique, notamment des sujets concernant les stratégies de prédation de certains pays et les puissances moyennes en particulier.

Nous avons parlé des nombreux sujets abordés. C'est vrai que vous donnez vraiment envie, parce que ce sont des sujets dont on entend forcément parler, quel que soit notre âge. Et ce que vous disiez est important : les Journées de l'économie sont avant tout destinées au grand public. On a tendance à mettre les économistes un peu sur un piédestal. Là, les économistes descendent de leur piédestal et s'adressent au grand public. Il y a aussi une conférence intéressante sur l'enseignement de l'économie dans les collèges. C'est également intéressant, comme vous le disiez, pour parvenir à se faire sa propre opinion.

Absolument. C'est une véritable question depuis des années : faut-il commencer à parler d'économie aux collégiens ? Est-ce trop tôt ? Nous pensons évidemment que ce n'est pas trop tôt, mais il y a plusieurs manières de le faire. Nous avons donc décidé d'organiser une table ronde au cours de laquelle les professionnels pourront échanger sur la manière de procéder et sur la façon dont nous pourrions introduire cet enseignement. Quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte que seule une petite partie des élèves bénéficie finalement d'un enseignement économique. En fonction des options choisies, ce n'est pas l'intégralité des élèves qui y a accès. Et quand on voit l'importance que cela prend ensuite dans la vie d'adulte, dans les choix qu'il faut faire… Nous avons une élection présidentielle qui arrive. D'ailleurs, la conférence finale des Journées de l'économie, cette année, portera sur les sujets à affronter pour la présidentielle. Il ne s'agira pas du tout d'une conférence partisane. Nous aborderons véritablement les grands sujets économiques que chaque candidat devrait traiter dans sa campagne.

En tout cas, vous avez très bien résumé ces prochaines Journées de l'économie. Je rappelle qu'elles se tiennent les 3, 4 et 5 novembre, un peu partout à Lyon. Pour plus d'informations sur l'actualité lyonnaise et sur ces Journées de l'économie, rendez-vous sur www.lyoncapitale.fr. Merci beaucoup.

Merci à vous.