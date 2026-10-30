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Forêt de sapins

Isère : une plantation citoyenne organisée dans le Grésivaudan ce vendredi

  • par LR

    • De 14 h 30 à 16 heures, le Département de l’Isère, l’Association des communes forestières de l'Isère et l'Office national des forêts organiseront, ce vendredi, une grande plantation citoyenne dans le Grésivaudan.

    Alors que les vacances de la Toussaint touchent presque à leur fin, cette activité est l’occasion de réunir petits et grands en plein cœur de la nature. Ce vendredi 30 octobre, l'Association des communes forestières de l'Isère, l’Office national des forêts et le Département de l'Isère organisent une grande plantation citoyenne dans le Grésivaudan, sur les coteaux de la Chartreuse.

    L’activité se déroulera de 14 h 30 à 16 heures, aux côtés des forestiers. Les participants pourront découvrir les actions menées pour préparer les forêts de demain, mais aussi mieux comprendre les enjeux du renouvellement forestier et l'adaptation des peuplements face au changement climatique.

    Pour s’y rendre, rendez-vous à Saint-Nazaire-les-Eymes. L’activité est accessible dès 3 ans. Plus d'informations sur le site du Département de l'Isère.

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