Manifestation déclarée, mesures de sécurité… Ce qu’il faut savoir sur la mobilisation du 31 octobre à Lyon

La préfecture du Rhône a dévoilé le dispositif "opérationnel, réactif et agile" qui sera déployé ce samedi 31 octobre lors de la manifestation qui partira de la Manufacture des tabacs, dans le 3e arrondissement de Lyon, jusqu’à la place Jean Macé, dans le 7e arrondissement. Un arrêté interdisant les rassemblements revendicatifs dans un large périmètre du centre-ville a également été pris.

Le mouvement social se poursuit. Alors que de nouveaux appels à rassemblements ont été lancés sur les réseaux sociaux, notamment à Lyon, la préfecture du Rhône a dévoilé les premières mesures de son dispositif de sécurité qui sera déployé tout au long du week-end.

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Départ de la manifestation à 14 heures

Craignant de nouveaux débordements, après ceux constatés les 17 et 24 octobre, les services de l’État et les communes susceptibles d’être concernées par des violences urbaines ont établi des modalités de renforcement de la coordination avec les polices municipales, notamment sur la sécurisation des bâtiments publics et les centres commerciaux. Les objets qui pourraient être utilisés comme projectile ou pour monter des barricades ont aussi été retirés de la voie publique.

En parallèle, la manifestation déclarée par les syndicats Solidaires, CNT et UNEF pourra bien se dérouler. Le cortège s’élancera de la Manufacture des tabacs, dans le 3e arrondissement de Lyon, pour rejoindre le cours Gambetta, la rue Garibaldi puis l’avenue Berthelot avec une arrivée prévue place Jean Macé, dans le 7e arrondissement. "Les représentants syndicaux ont vu leur responsabilité d’organisateurs clairement rappelée. Ils se sont engagés à augmenter leur service d’ordre pour garder la maîtrise de leur cortège", assure la préfecture.

Les rassemblements, la vente d’alcool, d’artifice et de carburant interdits

Conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, plusieurs mesures de police administrative ont été prises. Un arrêté préfectoral a notamment été signé, interdisant toute manifestation, tout cortège, défilé, attroupement et rassemblement revendicatifs sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon de 10 heures à 23 heures. Le périmètre concernera :

Au nord et au nord-est, la rue du Général-Mouton-Duvernet, rue de la Villette, avenue Thiers, cours Vitton, boulevard des Belges et avenue de Grande-Bretagne ;

Au nord et à l'ouest : quai de Serbie, pont Morand, quai Jean-Moulin, placeLouis-Pradel, la rue Puits-Gaillot, place des Terreaux (incluse), rue d'Algérie, pont de la Feuillée, rue Octavio-Mey et rues du Vieux Lyon ;

À l'ouest et au sud-ouest : rues Juiverie, de la Loge, de Gadagne, place du Petit-Collège, rues du Bœuf et Tramassac, rue Jean-Carriès, avenue Adolphe-Max, pont Bonaparte et quais Tilsitt, Maréchal-Joffre et Rambaud ;

Au sud : cours Bayard, rue Denuzière, quais Antoine-Riboud et Arlès-Dufour, allée Ambroise-Croizat, rue Paul-Montrochet, cours Charlemagne, quai Perrache (M7), quai Docteur-Gailleton et pont Gallieni ;

À l'est et au sud-est : avenue Berthelot, avenue Jean-Jaurès, cours Gambetta, rue Garibaldi et cours Albert-Thomas.

L’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation de carburants, d’artifices de divertissement ou d’articles pyrotechniques sont par ailleurs interdits du 31 octobre à minuit jusqu’au 2 novembre 6 heures. La vente d’alcool à emporter et la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet sont enfin interdites du samedi 31 octobre à 20 heures au 1er novembre à 6 heures puis du 1er novembre à 20 heures au 2 novembre à 6 heures.

Dispositif de sécurité renforcé

Les services de l’État confirment par ailleurs que l’engagement des forces de l’ordre sera "total" pour intervenir "rapidement et systématiquement" en cas de trouble à l’ordre public. Le dispositif comprendra notamment des policiers et gendarmes nationaux, plusieurs unités des forces mobiles, des réservistes opérationnels, des unités spécialisées (Centaures, équipes cynophiles, hélicoptères, drones, fluviales, etc), ainsi que des policiers municipaux protégeant notamment les édifices publics. Les unités Sentinelle seront mobilisées.

Et de conclure : "Les forces de sécurité seront mobilisées à un niveau élevé toute la journée de samedi pour accompagner la manifestation déclarée, prévenir les risques de troubles à l’ordre public en marge de celle-ci ou en tout endroit de l’agglomération et durant toute la nuit afin d’assurer l’ordre public et protéger les personnes et les biens face aux risques de violences urbaines."

Un lien étroit avec les commerces

Après que plus de 200 commerces ont été vandalisés et pillés le 17 octobre, un lien sera établi avec les artisans et commerçants ce samedi. Le préfet réunira les représentants du monde économique ainsi que des représentants d’associations de commerçants ce vendredi pour coordonner les actions et préserver autant que possible l’activité économique ce week-end.

Un dispositif d’information des commerçants en temps réel sera activé avec la CCI et la CMA, qui mettront en place une cellule de crise réunissant les représentants de commerçants. Il a enfin été demandé aux commerçants de prendre toutes les précautions nécessaires : vérifier le bon fonctionnement des systèmes d’alarme et de vidéoprotection ; baisser leur rideau métallique, protéger leur vitrine, en rentrer leur terrasse ; adapter leurs horaires, avancer leur fermeture si nécessaire et garder le moins de liquidités possibles dans leurs coffres et tiroirs caisses.

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