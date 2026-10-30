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Image d’illustration. @Tim Douet

Pillages à Lyon : deux amis d’enfance condamnés à Villefranche pour avoir volé et tenté de revendre des sacs

  • par LR
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    • Deux amis de 19 et 21 ans ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour avoir volé des sacs place des Jacobins (2e arr.) durant les violences du 17 octobre et tenté de les revendre.

    Leurs casiers judiciaires étaient vierges. Deux amis d’enfance ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône en marge des pillages survenus le 17 octobre en Presqu’île de Lyon. Le premier, un jeune homme de 21 ans, était accusé de vol en réunion pour avoir dérobé plusieurs sacs de marque dans une boutique de la place des Jacobins (2e arr.), rapportent nos confrères du Progrès. Il était placé en détention provisoire depuis son interpellation, le 22 octobre. Le second, âgé de 19 ans, comparaissait libre pour recel de ces mêmes sacs qu’il revendait en ligne, ainsi que pour détention et transport de stupéfiants.

    Lire aussi : Émeutes du 17 octobre : au tribunal judiciaire de Lyon, des délinquants entre opportunisme et misère sociale 

    "Les règles de la société ne sont pas respectées"

    Interpellés sur un parking de Villefranche-sur-Saône alors qu’ils tentaient de revendre les sacs volés, les deux jeunes hommes ont reconnu les faits, mais ont nié la préméditation. "On se retrouve avec ces deux jeunes qui ont profité des émeutes pour faire de l’argent facile. Ils reconnaissent les faits, ce qui est bien, mais les règles de la société ne sont pas respectées", a déclaré la vice-présidente de la République, Séverine Desgranges.

    Le tribunal, qui a requalifié les faits en "vol dans un entrepôt", a condamné le premier prévenu à six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans, avec une obligation d’effectuer 105 heures de travaux d’intérêt général. Le second jeune homme a, quant à lui, été condamné à six mois de prison assortis d’un sursis probatoire de deux ans, une obligation de soins et une suspension de trois mois du permis de conduire.

    Lire aussi : Émeutes du 17 octobre à Lyon : plusieurs dizaines de personnes condamnées à des peines de prison

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