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Métro A à Lyon : un homme chute sur les voies et échappe au pire

  • par LR

    • Un homme d'une trentaine d'années est tombé sur les voies du métro A, ce jeudi 29 octobre, à la station Vaulx-en-Velin La Soie. Il a pu être secouru avant l'arrivée d'une rame.

    Un accident évité de justesse ce jeudi 29 octobre dans la métropole de Lyon. Peu avant 5 h 30, un homme âgé d'une trentaine d'années a chuté sur les voies du métro A, à la station Vaulx-en-Velin La Soie, rapportent nos confrères du Progrès.

    Selon les premiers éléments, la victime serait tombée accidentellement. La circulation a rapidement été interrompue, permettant aux secours d'intervenir avant l'arrivée d'une rame. Blessé et présentant plusieurs plaies, l'homme a été pris en charge puis transporté à l'hôpital Édouard-Herriot en urgence relative.

    Le trafic du métro A a été suspendu entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes pendant l'intervention. La circulation a finalement repris normalement peu après 6 heures.

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