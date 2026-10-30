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Météo : des éclaircies et 15 degrés attendus ce vendredi à Lyon

  • par LR

    • La météo de ce vendredi 30 octobre s’annonce clémente, avec de belles éclaircies au cours de la journée. Côté températures, il fera 15 degrés dans l’après-midi.

    Une fin de semaine sous le soleil. Si, ce vendredi matin, les nuages bas dominent entre Rhône et Saône et que le mercure ne dépasse pas les 4 degrés, la météo sera plus clémente dans l’après-midi.

    Au cours de la journée, les nuages bas laisseront en effet place à de belles éclaircies. Côté températures, il fera 15 degrés au meilleur de la journée.

    Les Lyonnais profiteront par ailleurs d'un week-end plutôt ensoleillé, bien que le temps se rafraîchisse quelque peu.

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