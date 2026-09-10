JO 2030 : Edgar Grospiron quitte officiellement la présidence du COJOP

C’est désormais officiel, Edgar Grospiron quitte la présidence du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030.

Les rumeurs étaient donc vraies. Edgar Grospiron a décidé de quitter ses fonctions de président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) d’hiver Alpes 2030, a annoncé l’instance ce jeudi 10 septembre.

Le Cojop présente ce départ comme une "transition choisie, organisée et assumée". "Elle traduit une volonté partagée avec les parties prenantes de permettre à l'organisation d'entrer rapidement dans cette nouvelle phase opérationnelle", peut-on lire dans un communiqué paru ce jeudi 10 septembre.

Arrivé à la tête du Cojop en février 2025, Edgar Grospiron avait construit l’identité des Alpes 2030, la validation de la carte des sites et du programme sportif ainsi que la recherche de partenaires. "En dix-neuf mois, le COJOP, sous sa présidence, a construit une identité avec des emblèmes inspirants, validé la carte des sites et le programme sportif, modélisé des Jeux plus sobres et conclu des partenariats importants", souligne le comité d’organisation.

Il faut tout de même rappeler que les tensions étaient importantes en coulisses. Le COJOP avait été fragilisé par le départ de son numéro deux, Cyril Linette, en février, puis par des désaccords sur plusieurs nominations proposées par Edgar Grospiron lors du bureau exécutif du 23 juillet.

Une réunion d’urgence prévue ce lundi

Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée le lundi 14 septembre afin de mettre en place un intérim "jusqu’à la désignation prochaine d’une ou d’un nouveau président pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes 2030", précise le COJOP.

Edgar Grospiron conservera un lien avec l’organisation. En reconnaissance de son engagement, il se verra attribuer le titre de "membre fondateur".

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