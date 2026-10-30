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Entreprise Pedersen à Chassieu. Google Maps

Métropole de Lyon : un gardien séquestré lors d’un cambriolage dans une entreprise de Chassieu

  • par LR

    • Dans la nuit de mercredi à jeudi, un gardien a été séquestré par plusieurs individus qui cambriolaient une entreprise de la zone industrielle de Chassieu, dans l’est lyonnais.

    Il était environ 2 heures, jeudi 29 octobre, lorsque plusieurs individus ont forcé le portail d’une entreprise de la zone industrielle de Chassieu, dans l’est lyonnais, à l’aide d’un véhicule volé quelques heures plus tôt dans l’Ain.

    Selon nos confrères du Progrès, les individus auraient ensuite neutralisé le gardien présent sur place, qui effectuait sa ronde. Ils l’auraient ensuite séquestré tandis qu’ils volaient plusieurs caisses. Ils ont pris la fuite.

    Toujours selon nos confrères, il s’agit de l’entreprise Pedersen. Spécialisée dans la métallurgie depuis sa création dans les années 1960, l’entreprise déplore un préjudice "important". Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

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