Rhône : des travaux attendus sur les routes à Grangris et Fleurieux-sur-L’Arbresle la semaine prochaine

Le Département du Rhône prévoit plusieurs travaux sur les routes du 2 au 8 novembre. Deux chantiers entraîneront des fermetures à Grangris et Fleurieux-sur-l’Arbresle.

Les automobilistes rhodaniens devront adapter leurs déplacements dans certains secteurs du département pour ce début du mois de novembre. À Fleurieux-sur-l’Arbresle, des travaux de réfection de la chaussée en enrobés seront réalisés sur la RD307, du lundi 2 au vendredi 6 novembre. Durant cette période, la route sera barrée et une déviation sera mise en place. Le montant de cette opération est estimé à 300 000 euros.

À Grangris, la RD54E fera également l’objet de travaux pour reprendre une traversée effondrée. Le chantier sera divisé en deux périodes : une première du 2 au 13 novembre, avec une coupure de la route pendant trois jours, puis une seconde intervention du 6 au 8 novembre sur cette même route.

Cela entraînera une fermeture à la circulation et la mise en place d’une déviation. Le coût annoncé pour cette opération est de 9 057 euros, financé intégralement par le Département du Rhône.

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