Pneus hiver, chaînes ou chaussettes : les équipements hivernaux sont obligatoires en Haute-Savoie du 1er novembre au 31 mars.

Il reste quelques heures aux automobilistes pour se mettre en règle. Comme chaque année, les équipements hivernaux sont obligatoires en Haute-Savoie du 1er novembre au 31 mars, rappelle la préfecture dans une mise à jour du 26 octobre.

Pneus, chaînes ou chaussettes

Les véhicules doivent être équipés de quatre pneus hiver, ou disposer de chaînes ou de chaussettes à neige. L’obligation couvre l’ensemble du département et concerne les véhicules légers, utilitaires, camping-cars, poids lourds et autocars. Seuls les véhicules à pneus à clous en sont dispensés. Les pneus hiver doivent porter le marquage 3PMSF (une montagne à trois sommets avec un flocon), que portent aussi les pneus quatre saisons homologués. Une signalisation spécifique est installée aux entrées et sorties de la zone.

Une amende pas de verbalisation

Une amende forfaitaire de 135 euros est prévue pour les conducteurs en infraction, mais elle reste théorique. Selon une réponse du ministère de l’Intérieur publiée le 12 février 2026, la mesure s’applique depuis l’origine "de manière pédagogique, sans sanction", faute d’un décret, et aucun texte n’avait été publié au 21 octobre. La sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël avait alerté le ministre à l’automne 2025. L’hiver dernier, la préfecture avait confirmé qu’aucune contravention ne serait délivrée. Le Département rappelle toutefois que la responsabilité d’un conducteur non équipé pourrait être engagée en cas d’accident.