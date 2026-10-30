Actualité
Rue Eugène Pons (4e arr.) fermée en urgence après la découverte d’un risque d’effondrement sur un immeuble. Google Maps

Lyon : la rue Eugène Pons fermée après la découverte d’un risque d’effondrement sur un bâtiment

  • par C.M.

    • La rue Eugène Pons, située dans le 4e arrondissement de Lyon, a été fermée en urgence après qu’un risque d’effondrement a été découvert sur un bâtiment.

    La mairie du 4e arrondissement de Lyon a pris un arrêté en urgence afin d’interdire l’accès jusqu’à nouvel ordre des véhicules, des cycles et des piétons à la rue Pons, fermée après la découverte d’un risque d’effondrement sur un bâtiment. La fermeture concerne la portion entre le bas de la rue jusqu’au niveau de la rue La Fontaine.

    L’école élémentaire Georges Lapierre ne pourra d'ailleurs pas accueillir les élèves lundi 2 novembre, jour de la rentrée scolaire.

    à lire également
    Rhône : des travaux attendus sur les routes à Grangris et Fleurieux-sur-L’Arbresle la semaine prochaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les expos à découvrir en novembre à Lyon 11:46
    Rhône : des travaux attendus sur les routes à Grangris et Fleurieux-sur-L’Arbresle la semaine prochaine 11:23
    un avocat, juge, au palais de justice
    Pillages à Lyon : deux amis d’enfance condamnés à Villefranche pour avoir volé et tenté de revendre des sacs 10:47
    Lyon : la rue Eugène Pons fermée après la découverte d’un risque d’effondrement sur un bâtiment 10:17
    Isère : une plantation citoyenne organisée dans le Grésivaudan ce vendredi 09:34
    d'heure en heure
    Escapades : week-end patrimonial dans le Puy-de-Dôme 08:52
    Métropole de Lyon : un gardien séquestré lors d’un cambriolage dans une entreprise de Chassieu 08:08
    CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)
    Manifestation déclarée, mesures de sécurité… Ce qu’il faut savoir sur la mobilisation du 31 octobre à Lyon 07:35
    Il fera jusqu'à 24 degrès ce samedi 2 mai.
    Météo : des éclaircies et 15 degrés attendus ce vendredi à Lyon 07:13
    Crises politiques, économiques et climatiques : "Nous sommes tous apprentis face au chaos" (Hélène Martinon) 07:00
    Métropole de Lyon : l’opposition dénonce l’aide aux commerçants conditionnée par la vidéoprotection 29/10/26
    Lyon : le maire du 8e arrondissement prive Raphaël Arnault de salle avant sa venue, Anaïs Belouassa-Cherifi saisit la justice 29/10/26
    aéroport de Lyon
    Lyon : une compagnie aérienne lancera un vol direct vers Québec à l’été 2027 29/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut