Lyon : la rue Eugène Pons fermée après la découverte d’un risque d’effondrement sur un bâtiment

Rue Eugène Pons (4e arr.) fermée en urgence après la découverte d’un risque d’effondrement sur un immeuble. Google Maps

La rue Eugène Pons, située dans le 4e arrondissement de Lyon, a été fermée en urgence après qu’un risque d’effondrement a été découvert sur un bâtiment.

La mairie du 4e arrondissement de Lyon a pris un arrêté en urgence afin d’interdire l’accès jusqu’à nouvel ordre des véhicules, des cycles et des piétons à la rue Pons, fermée après la découverte d’un risque d’effondrement sur un bâtiment. La fermeture concerne la portion entre le bas de la rue jusqu’au niveau de la rue La Fontaine.

L’école élémentaire Georges Lapierre ne pourra d'ailleurs pas accueillir les élèves lundi 2 novembre, jour de la rentrée scolaire.