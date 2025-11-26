Actualité
France’s Education Minister Edouard Geffray leaves at the end of a visit to the Gustave Ferrie vocational high school in the 10th arrondissement of Paris, in Paris on November 7, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Jamais Sans Toit dénonce les propos tenus par le ministre de l'Éducation nationale à Villeurbanne

  • par Clémence Margall

    • Après qu’Édouard Geffray a déclaré à Villeurbanne que le rôle du ministère de l’Éducation nationale "s’arrête aux portes de l’école", le collectif Jamais Sans Toit lui demande une audience.

    En déplacement à Villeurbanne le 20 novembre dernier, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a provoqué la colère du collectif Jamais Sans Toit, mobilisé depuis plusieurs années pour héberger les familles à la rue. En visite à l’école Jean Jaurès, Édouard Geffray a en effet déclaré à nos confrères de France 3 que le rôle du ministère "s’arrête, hélas, aux portes de l’école".

    Lire aussi : Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue

    Des propos qui contredisent "l’existence même de la République"

    "Une telle affirmation laisse croire que la mission de l’École se limite aux heures où les enfants sont présents en classe, alors que leur capacité à apprendre dépend tout autant de ce qu’ils vivent avant et après la journée scolaire", s'émeut le collectif dans une réponse adressée au ministre ce mercredi. Et d'ajouter : "Elle méconnaît ce qui constitue le cœur de la promesse républicaine : offrir à chaque enfant les conditions réelles d’accéder au savoir et d’y réussir".

    Rappelant dans le même temps les principes de la Loi d’orientation de 2013 établissant "clairement" que l’École "accueille des enfants, et non de simples élèves abstraits : leurs conditions de vie, dont l’accès à un hébergement digne, déterminent directement la possibilité d’apprendre", "affirmer que la responsabilité du ministère "s’arrête aux portes de l’école" contredit l’exigence même de la République, qui ne saurait se satisfaire d’une École ouverte en droit mais inaccessible en fait", ajoute-t-il.

    Jamais Sans toit sollicite donc une audience à Édouard Geffray afin de lui "exposer plus en détail la situation des enfants à la rue, les conséquences directes sur leur scolarité et les actions concrètes qui pourraient être engagées pour y mettre fin".

    Lire aussi : Grand froid : les mineurs du jardin des Chartreux ont trouvé refuge à l'église Saint-Polycarpe

