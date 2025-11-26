Actualité
Liliane Deligand Viffil
Liliane Deligand Crédit : Facebook Viffil

Villeurbanne : Liliane Daligand mise à l'honneur pour son engagement en faveur des femmes

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 27 novembre, Liliane Daligand, présidente de l'association Viffil Sos femmes, recevra la médaille de la Ville de Villeurbanne pour son parcours et son engagement.

    Liliane Daligand, présidente de l'association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales, Viffil SOS femmes, sera mise à l'honneur cette semaine. A l'occasion de la semaine contre les violences faites aux femmes, le maire de Villeurbanne remettra la médaille de la Ville à Liliane Daligand. La présidente de l'association sera récompensée jeudi 27 novembre, à 18 h, pour son parcours et son engagement en faveur des personnes victimes de violence.

    Pour rappel, Liliane Daligand consacre, depuis plus de cinquante ans, son travail à la médecine légale, à la psychiatrie d'urgence et aux personnes victimes de violences. Cette dernière est notamment connue pour avoir fait émerger des sujets tabous tels que l'inceste et les violences intra-familiales dans le débat public. Elle préside l'association Viffil Sos femmes depuis 40 ans.

