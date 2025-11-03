Actualité
Le gymnase Enghien est réquisitionné une semaine de plus face à la canicule.

Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue

  • par Clémence Margall

    • Le collectif Jamais Sans Toit s’inquiète du nombre de familles à la rue à l’approche de l’hiver et demande la réquisition d’un gymnase pour les héberger.

    Alors que la trêve hivernale a officiellement débuté le 1er novembre, le nombre d’enfants à la rue ne cesse de croître dans la métropole lyonnaise. Selon le collectif Jamais Sans Toit, 270 enfants seraient à ce jour sans solution d’hébergement pérenne, tandis qu’une partie d’entre eux sont accueillis chaque nuit dans 17 établissements scolaires, "20 dans quelques jours", précise le collectif.

    "Ce chiffre témoigne d'une mobilisation citoyenne qui ne faiblit pas, malgré les expulsions locatives, les évacuations de squats et de campements qui viennent encore aggraver la situation sur le terrain", ajoute-t-il dans un communiqué ce lundi.

    "Il y a urgence"

    Parmi ces démantèlements, le campement de fortune installé sous les voûtes de Perrache évacué le 21 octobre dernier, que le collectif dénonce "avec force". Il ajoute : "Contrôles et arrestations ont eu lieu devant les nombreux enfants qui vivaient là - car, contrairement à ce que M. le maire du 2e arrondissement a prétendu devant les médias, il ne s'agissait pas de délinquants, mais bien de familles apeurées dont tous les enfants sont scolarisés à Lyon". Laissées "errantes dans le froid", les personnes évacuées "sont depuis régulièrement harcelées par la police qui semble avoir pour consigne de les faire décamper sans qu'une solution alternative ne leur soit proposée", assure encore Jamais Sans Toit.

    Et tandis qu’en 2024, 912 personnes sans domicile fixe sont décédées, dont une trentaine étaient des enfants de moins de 15 ans, selon le collectif Les morts de la rue, Jamais Sans Toit enjoint donc la Ville de Lyon à réquisitionner un gymnase pour mettre à l’abri ceux de la métropole lyonnaise, "en attendant que la préfecture ne les prenne en charge". Et de conclure : "Nous nous tiendrons à sa disposition pour accompagner ces familles de notre mieux le temps qu'un opérateur social agréé soit désigné pour assurer leur suivi et la gestion humanitaire du site. Les températures baissent : il y a urgence".

    Jamais Sans Toit se tiendra par ailleurs aux côtés des enseignants et des travailleurs de l’urgence sociale en grève le 20 novembre prochain. Une réunion publique est organisée dans ce sens jeudi 6 novembre à la Bourse du travail (3e arr.), dès 18h30.

