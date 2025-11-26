Lyon : les Ateliers de la Danse feront "rêver" les artistes en 2027

1 500 blocs de pisé ont été préfabriqués pour la construction de ce nouveau lieu culturel, complémentaire à la Maison de la Danse.

Les Ateliers de la Danse commencent tout juste à prendre forme. Les travaux ont commencé en janvier 2025, et la structure devrait être terminée en mars ou avril 2027. Elle s'inscrit dans le projet "îlot Kennedy", qui comprend également la construction d'une école du même nom et d'un nouveau complexe sportif.

Ce nouveau lieu culturel se composera :

d'un espace d'accueil multifonctions,

d'une salle de création-diffusion de 450 places,

de deux studios pouvant accueillir respectivement 100 et 40 personnes,

et de plusieurs espaces de production (bureaux, réunion, studios de montage, etc).

Même s'il se réjouit de voir le chantier avancer, Tiago Guedes, directeur de la Maison de la Danse en charge et responsable du projet, est également heureux d'accompagner pas à pas cette construction. Il explique : "C'est unique pour la Maison de la Danse de voir se construire un nouveau bâtiment pour les artistes."

Un espace de "développement de la création artistique"

Ce nouvel espace, complémentaire à la Maison de la Danse située à 500 mètres, sera principalement consacré à la création chorégraphique, une étape souvent méconnue du grand public. "Les artistes passent des mois à travailler avant de monter sur scène, rappelle Tiago Guedes. Ce lieu sera essentiel au développement de la création artistique." L'architecture elle-même a été pensée "comme une boîte à outils" : les gradins de la salle de création-diffusion seront rétractables pour que les artistes aient un espace de création où ils puissent "rêver".

La salle de création-diffusion de 450 places bénéficiera de gradins... réductibles.

@Dominique Coulon & Associés

Les bâtiments des Ateliers de la Danse sont entièrement construits en pisé (terre crue), un matériau emblématique de l'Auvergne-Rhône-Alpes présenté comme un "grand hommage au patrimoine lyonnais". Pour ce faire, 1 500 blocs de pisé ont été préfabriqués dans une usine spécialement créée pour le chantier, à Vienne, avant d'être acheminés jusqu'au 8e arrondissement de Lyon. Une fois livré, le site deviendra le plus grand bâtiment en pisé recevant du public en France.

Même si les murs ne sont pas encore sortis de terre, la Maison de la Danse réfléchit déjà au fonctionnement futur des Ateliers. Tiago Guedes annonce avec fierté avoir remporté un projet européen de résidences artistiques, en partenariat avec le théâtre de Liège et huit autres villes. "Des jeunes artistes de différentes villes européennes viendront travailler dans plusieurs lieux de création, dont les Ateliers", se réjouit le directeur de la Maison de la Danse.

