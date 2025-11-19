Actualité
France’s Education Minister Edouard Geffray leaves at the end of a visit to the Gustave Ferrie vocational high school in the 10th arrondissement of Paris, in Paris on November 7, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray attendu à Lyon et Villeurbanne ce jeudi

  • par Clémence Margall

    • Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, sera en déplacement à Lyon et Villeurbanne ce jeudi 20 novembre.

    À l’occasion de la publication des résultats des évaluations nationales 2025, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, sera en déplacement dans le Rhône ce jeudi 20 novembre.

    Il est notamment attendu à l’école Jean Jaurès de Villeurbanne, situé dans le réseau d’éducation prioritaire (REP). Le ministre participera notamment à une séance de travail consacrée à l’évaluation de ces résultats. Il participera enfin à un temps d’enseignement dédié à la lecture et à la compréhension de texte dans une classe de CP.

    Édouard Geffray se rendra ensuite au rectorat de l’académie de Lyon pour rencontrer les directeurs et directrices de la circonscription Villeurbanne 2.

    à lire également
    Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon 12:23
    Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray attendu à Lyon et Villeurbanne ce jeudi 11:45
    Lyon : insécurité et trafic de stupéfiants, un bar du 3e arrondissement fermé par la préfecture 11:00
    Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt, la reprise du trafic estimée à 12 heures  10:49
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon renforce ses réseaux de chaleur et de froid 10:23
    d'heure en heure
    Jurassic Expo propulse Mini World Lyon vers un record de fréquentation 09:55
    Brice Hortefeux
    Les Écologistes écrivent à la préfecture pour exiger la démission de Brice Hortefeux 09:19
    La déviation sud de Belleville-en-Beaujolais bientôt ouverte à la circulation 08:38
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mercredi 08:16
    vue panorama lyon
    Selon cet observatoire privé, l'encadrement des loyers n'a "aucun effet" sur leur montant à Lyon 07:52
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Du froid avant le retour de la pluie à Lyon ce mercredi 07:11
    Xavier Lépingle, président de Silk in Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Xavier Lépingle (Silk in Lyon) : “La soie reste une signature du territoire lyonnais” 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut