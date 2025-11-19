Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray attendu à Lyon et Villeurbanne ce jeudi

France’s Education Minister Edouard Geffray leaves at the end of a visit to the Gustave Ferrie vocational high school in the 10th arrondissement of Paris, in Paris on November 7, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, sera en déplacement à Lyon et Villeurbanne ce jeudi 20 novembre.

À l’occasion de la publication des résultats des évaluations nationales 2025, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, sera en déplacement dans le Rhône ce jeudi 20 novembre.

Il est notamment attendu à l’école Jean Jaurès de Villeurbanne, situé dans le réseau d’éducation prioritaire (REP). Le ministre participera notamment à une séance de travail consacrée à l’évaluation de ces résultats. Il participera enfin à un temps d’enseignement dédié à la lecture et à la compréhension de texte dans une classe de CP.

Édouard Geffray se rendra ensuite au rectorat de l’académie de Lyon pour rencontrer les directeurs et directrices de la circonscription Villeurbanne 2.