A Oullins-Pierre-Bénite, les habitants ont élu leur maire au premier tour. Reste encore le scrutin métropolitain, factuellement moins plébiscité. Les habitants se rendront-ils dans les urnes ce dimanche, avaient-il compris qu'il fallait voter deux fois le 15 mars dernier ? Nous leur avons donné la parole.

Elles sont huit. Dans huit villes de la Métropole de Lyon, le maire a été élu dès le premier tour. Et pourtant, les habitantes et habitants se rendront tout de même aux urnes pour élire leurs conseillers métropolitains. Lyon Capitale s'est rendu à Oullins-Pierre-Bénite pour prendre le pouls de la population. Dans cette commune d'environ 38 000 habitants, Jérôme Moroge (LR) a été réélu dès le premier tour.

Pourtant, tout reste à jouer à l'échelle métropolitaine, sur la circonscription Lônes et Coteaux, où le même Jérôme Moroge (43,39 %) n'est pas parvenu à battre le candidat de l'union de la gauche et des écologiste Jean-Charles Kohlhaas (23,54 %) dès le premier tour.

A noter que ce dimanche, le taux d'abstention pour le scrutin métropolitain (50,13 %) était supérieur à celui du vote municipal (46,37 %). Désintérêt de la population ou simple oubli dû à un manque d'informations ? Dans un scrutin dans les enjeux dépassent nettement les compétences de la mairie, les électeurs seront-ils à nouveau au rendez-vous ? Ont-ils compris le système à double vote ? Nous avons donné la parole à plusieurs Oullinois.

"Pour une fois qu'on nous demande notre avis"

Dans les rues d'Oullins-Pierre-Bénite, les habitants sont unanimes. Oui, ils ont déjà élu leur maire, mais ils se sentent concernés par les enjeux métropolitains. "Bien sûr que j’irai voter dimanche, ça reste important. J’ai pris le temps de bien regarder les programmes" confie Sandrine, 40 ans. Pour Yves, la soixantaine, même son de cloche : "Je me sens aussi concerné, même si c’est à plus grande échelle. Je suis très bien renseigné sur les candidats, donc oui c'est important d'aller voter." Se renseigner sur les différentes listes, c'était primordial pour Eva, 19 ans, qui votait pour la première fois ce dimanche."C'est une chance de voter, et j'avais envie de le faire en âme et conscience", confie la jeune femme.

Même s'ils ne s'intéressent pas profondément à la politique, plusieurs habitants évoquent le vote comme "un droit et un devoir civique". C'est le cas d'Ines, la vingtaine : "Voter c’est essentiel pour la démocratie. J’y suis allée dimanche dernier, et j’y retournerai le 22." "Pour une fois qu'on me demande mon avis, je vais y aller plutôt deux fois qu'une. On est invités le midi donc on va y aller le matin" ironise Dominique, retraitée. Une chance, mais cela n'empêche pas certains électeurs d'être tout autant perdus. "Avant c'était Coluche qui nous disait que c'étais tous des clowns, maintenant ça se voit" ironise Haten. "Je vais voter parce que c'est mon droit, mais je voterai blanc, faute de candidats qui me correspondent", poursuit-il.

"On est complètement paumés"

Là où les avis diffèrent, c'est sur le double scrutin qui attendait les Oullinois et Oullinoises. Si c'était déjà le cas en 2020, beaucoup avaient oublié le vote métropolitain, notamment à cause du Covid, qui avait complètement paralysé les élections il y a six ans. Dominique a voté deux fois ce dimanche, mais elle a failli se tromper : "Je pense qu’il manquait quand même des informations pour l’indiquer", même si elle le concède, "j’aurai du mieux m’informer, j'avais oublié depuis la dernière fois."

C'était encore plus difficile pour Haten. "On est complètement paumés. Il manque de la pédagogie à l’extérieur des bureaux de votes. De nombreux amis à moi n’étaient pas au courant et n'ont voté qu’une fois. J'ai eu de la chance que l'on me prévienne à l'intérieur du bureau, là par contre c'est bien indiqué." Son frère Samir complète : "Si Haten ne m'avais pas prévenu, je n'aurais voté que pour le maire". Un manque d'information palpable chez certains électeurs, qui n'est pas partagé par tous les habitants. "J'étais au courant qu'il fallait voter deux fois, donc dans le bureau de vote aucun, je n'ai eu aucun problème" sourit Yves. Ce dimanche, il n'y aura qu'un seul vote. Qui de Pascal Moroge ou de Jean-Charles Kohlhaas l'emportera sur la circonscription Lônes et Coteau ? Réponse le 22 mars prochain.

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