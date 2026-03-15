Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lones et coteaux
12 sièges à pourvoir
Charly, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, La Mulatière, Givors, Grigny-sur-Rhône, Irigny, Vernaison
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 74 228
Taux d'absentions : 47,14%
Votes blancs ou nuls : 2,98%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Jérôme MOROGE
|43,39%
|16 517
|SPARTACUS FRANCE - ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE
|Corinne PRINCE-VESSILLER
|1,76%
|670
|A la reconquête ! de la Métropole de Lyon
|Didier JOANNAS
|2,62%
|996
|Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|Cécile FAURITE
|2,69%
1 025
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des Ecologistes
|Jean-Charles KOHLHAAS
23,54%
|8 961
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Cécile PATOUT
16,25%
|6 184
|Faire mieux avec les communes de la Métropole
|Lucas MIGUEL
|9,75%
|3 711