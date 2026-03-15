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Pierre-bénite – Vue sur Oullins La Saulaie

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lones et coteaux, Grand Cœur Lyonnais en tête

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lones et coteaux  

    12 sièges à pourvoir

    Charly, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, La Mulatière, Givors, Grigny-sur-Rhône, Irigny, Vernaison

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 74 228

    Taux d'absentions : 47,14%

    Votes blancs ou nuls : 2,98%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    GRAND COEUR LYONNAISJérôme MOROGE43,39%
    		16 517
    SPARTACUS FRANCE - ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINECorinne PRINCE-VESSILLER1,76%
    		670
    A la reconquête ! de la Métropole de LyonDidier JOANNAS2,62%
    		996
    Lutte Ouvrière - Le camp des travailleursCécile FAURITE2,69%

    1 025
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des EcologistesJean-Charles KOHLHAAS
    23,54%    		8 961
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRECécile PATOUT
    16,25%    		6 184
    Faire mieux avec les communes de la MétropoleLucas MIGUEL9,75%
    		3 711
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