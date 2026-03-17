Le réseau TCL renforce son offre pour la Foire de Lyon

A l'occasion de la Foire de Lyon qui se tiendra à Eurexpo du 20 au 30 mars prochain, le tram T5 et la navette N100 seront renforcés.

A l'occasion de la Foire de Lyon organisée du 20 au 30 mars prochain, le réseau TCL s'adapte pour mieux répondre aux besoins des visiteurs.

Ainsi, le tram T5 au départ de la station Grange-Blanche (métro D) et la navette express bus N100 au départ de Vaulx-en-Velin La Soie (métro A) seront mis en service de manière renforcée tout au long de l'événement.

Bon plan, un tarif préférentiel de 5 euros sera proposé à tous les visiteurs sur simple présentation de leur abonnement TCL à la billetterie de l’événement.

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