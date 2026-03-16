Actualité
Jérôme Moroge maire de Pierre-Bénite
Jérôme Moroge maire de Pierre-Bénite @Guillaume Lamy

Municipales 2026 : les résultats à Oullins-Pierre-Bénite pour le premier tour, Moroge réélu

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Oullins-Pierre-Bénite.

    Dans cette commune nouvellement créée après la fusion d'Oullins et de Pierre-Bénite en 2024, trois listes s'affrontent au premier tout. Le maire sortant, Jérôme Moroge (LR) fera face à Jean-Charles Kohlhaas, candidat de gauche et vice-président de la Métropole de Lyon. La liste de Cécile Faurite (Lutte ouvrière) est également présente. En 2020, Jérôme Moroge avait été élu dès le premier tour à Pierre-Bénite.

    C'est également le cas pour ces municipales 2026. Le maire sortant récolte 59% des votes.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 24164
    Taux d'absentions : 46,37%
    Votes blancs ou nuls : 1,67%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Agir EnsembleListe d'union à gaucheJean-Charles Kohlhaas35,65%4475
    Oullins Pierre Bénite + Forts Ensemble !Liste des RépublicainsJérôme Moroge59,03%7410
    Lutte Ouvrière - Le Camp Des TravailleursListe d'extrême-gaucheCécile Faurite5,33%669

    A lire aussi :

    à lire également
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour 01:31
    Jérôme Moroge maire de Pierre-Bénite
    Municipales 2026 : les résultats à Oullins-Pierre-Bénite pour le premier tour, Moroge réélu 01:27
    Jérémie Bréaud
    Municipales 2026 : Jérémie Bréaud réélu à Bron 01:24
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales 2026 : les résultats à Villeurbanne pour le premier tour, Van Styvendael en tête 01:23
    Elections municipales 2026 : Benoit Eraclas élu à Corbas 01:19
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : Marie-Hélène Mathieu réélue à Saint-Didier-au-Mont-d'Or 01:16
    Pas d'image
    Élection municipale : les résultats à Fontaines-sur-Saône, Bénédicte Hamelin élue au premier tour 01:14
    Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Cailloux-sur-Fontaines 01:13
    Municipales 2026 : les résultats à Sathonay-Camp pour le premier tour 01:11
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Montanay, Patrice Coeurjolly élu 01:11
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Sathonay-Village, Gilles Bidon élu 01:09
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Irigny 01:08
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le premier tour 01:07
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut