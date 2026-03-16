Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Oullins-Pierre-Bénite.

Dans cette commune nouvellement créée après la fusion d'Oullins et de Pierre-Bénite en 2024, trois listes s'affrontent au premier tout. Le maire sortant, Jérôme Moroge (LR) fera face à Jean-Charles Kohlhaas, candidat de gauche et vice-président de la Métropole de Lyon. La liste de Cécile Faurite (Lutte ouvrière) est également présente. En 2020, Jérôme Moroge avait été élu dès le premier tour à Pierre-Bénite.

C'est également le cas pour ces municipales 2026. Le maire sortant récolte 59% des votes.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 24164

Taux d'absentions : 46,37%

Votes blancs ou nuls : 1,67%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Agir Ensemble Liste d'union à gauche Jean-Charles Kohlhaas 35,65% 4475 Oullins Pierre Bénite + Forts Ensemble ! Liste des Républicains Jérôme Moroge 59,03% 7410 Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs Liste d'extrême-gauche Cécile Faurite 5,33% 669

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