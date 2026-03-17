La police arrête un homme armé d'un couteau qui sème la panique à Lyon

Un homme a été interpellé après avoir menacé plusieurs personnes rue de la République à Lyon.

Un individu armé de deux couteaux a été interpellé par la police après avoir semé la panique mardi vers 13 heures rue de la République dans le 2e arrondissement de Lyon. Selon Le Progrès, il aurait menacé plusieurs passants tout en proférant des insultes.

Un équipage de la police municipale du 2e arrondissement a rapidement été engagé, tandis qu'un policier municipal hors service a pris l'initiative de suivre l'individu. Il a ensuite été arrêté quai du Général-Sarrail dans le 6e arrondissement de Lyon sans faire de blessé. L'homme a été placé en garde à vue.