Isère : Lynred investit 100 millions sur son site

Le n° 2 mondial des détecteurs infrarouges de haute qualité souhaite doubler la production de son site industriel à Veurey-Voroize.

Ambition semble bien être le maître-mot de la stratégie de Lynred. L'entreprise de détecteurs infrarouges, basée près de Grenoble, a annoncé un investissement de 100 millions d'euros. L'objectif est de développer son site industriel de Veurey-Voroize. 85 millions d'euros avaient déjà été dépensés en 2023. Il s'agissait alors du plus grand chantier décidé par l'entreprise depuis sa création en… 1986.

Selon nos confrères de l'Usine Nouvelle, ces 100 millions d'euros serviront à construire 10 000 mètres carrés de bâtiments, ce qui équivaut à doubler la surface totale du site. Avec cette expansion, Lynred espère multiplier sa capacité de production de 50% en 2027 puis de 100% à horizon 2030. A noter que la société souhaite développer son secteur militaire, qui représente aujourd'hui plus d'un tiers de son activité.