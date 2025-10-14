Actualité
@Lynred

Isère : Lynred investit 100 millions sur son site

  • par Romain Balme

    • Le n° 2 mondial des détecteurs infrarouges de haute qualité souhaite doubler la production de son site industriel à Veurey-Voroize.

    Ambition semble bien être le maître-mot de la stratégie de Lynred. L'entreprise de détecteurs infrarouges, basée près de Grenoble, a annoncé un investissement de 100 millions d'euros. L'objectif est de développer son site industriel de Veurey-Voroize. 85 millions d'euros avaient déjà été dépensés en 2023. Il s'agissait alors du plus grand chantier décidé par l'entreprise depuis sa création en… 1986.

    Selon nos confrères de l'Usine Nouvelle, ces 100 millions d'euros serviront à construire 10 000 mètres carrés de bâtiments, ce qui équivaut à doubler la surface totale du site. Avec cette expansion, Lynred espère multiplier sa capacité de production de 50% en 2027 puis de 100% à horizon 2030. A noter que la société souhaite développer son secteur militaire, qui représente aujourd'hui plus d'un tiers de son activité.

    à lire également
    cérémonie "l'Isère, fière de ses sportifs" 8è édition,
    Isère : 770 champions récompensés à Voiron, le sport féminin à l’honneur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Collecte gratuite des encombrants à Lyon : déjà 2 000 rendez-vous en 14 jours 10:40
    Isère : Lynred investit 100 millions sur son site 10:30
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 à Lyon : avec 61 % d'intentions de vote, Aulas largement en tête devant Doucet selon un sondage 10:07
    Digoin fleurs
    Six communes labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire 09:36
    Fondue festival gastronomie
    Haute-Savoie : le festival de la cuisine de montagne "Toquicimes" revient pour une 8e édition 09:00
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon engage un vaste plan de réhabilitation aux Plantées à Meyzieu 08:22
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris 07:52
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Jérémie Bréaud
    "Nous allons droit dans le mur", alerte Jérémie Bréaud 07:00
    Saint-Priest, copropriétés Bellevue
    Saint-Priest : un nouveau plan de sauvegarde pour rénover les copropriétés Bellevue 13/10/25
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : repéré avec son drone, il détenait plus de 100g de cannabis 13/10/25
    stationnement parking à Lyon SUV à Lyon
    "Aveuglement idéologique" : le tacle de l'opposition à la Métropole de Lyon concernant le stationnement 13/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut