Victime de son succès, le service de collecte d'encombrants à domicile recense 2 000 réservations en quatorze jours.

Depuis le 29 septembre dernier, un service piloté par la Métropole de Lyon permet de collecter gratuitement les encombrants des habitants à domicile. Inspiré du service de collecte de gros électroménager à domicile, le nouveau service semble avoir trouvé son public. En effet, 2 000 rendez-vous ont été réservés en seulement quatorze jours.

Mais pas de panique pour ceux qui n'auraient pas trouvé de créneau, la Métropole de Lyon affirme que "de nouvelles plages de rendez-vous sont ouvertes chaque jour pour s’adapter au grand nombre de demandes."

Pour rappel, le service prend en compte la collecte d'objets divers, allant du mobilier aux appareils électriques, en passant par des équipements de jardin, de jeux extérieurs, et de matériels de jardinage volumineux. Les objets en bon état sont ensuite réemployés dans les ressourceries locales ou réutilisés en pièces détachées. Les objets détériorés, sont quant à eux recyclés par matériaux ou incinérés.

