En raison des fortes chutes de neige recensées ces derniers jours, plusieurs domaines haut-savoyards ouvriront leurs pistes le week-end du 29 et 30 novembre.

La neige ne semble pas vouloir s'arrêter de tomber dans les Alpes du Nord. Après des chutes abondantes recensées ces derniers jours, plusieurs stations de ski haut-savoyardes ont décidé d'ouvrir leur domaine plus tôt que prévu.

Trois ouvertures ce week-end

"Oui on ouvre plus tôt", a affirmé la station d'Avoriaz (Haute-Savoie) sur ses réseaux sociaux. Cette année, la commune chablaisienne ouvrira ses secteurs d'Arare et de de Fornet en avance, soit le dernier week-end de novembre. Le village fermera ensuite ces pistes jusqu'au week-end suivant, avant une ouverture totale prévue pour le 13 décembre.

Toujours en Haute-Savoie, le secteur de la Balme à La Clusaz, accueillera les skieurs à compter du 29 novembre. A noter que la station n'avait pas ouvert aussi tôt depuis 2016.

Les domaines des Grands-Montets et de la Flégère à Chamonix ouvriront également partiellement dès ce week-end. Au même titre que le secteur Côte 2000 et Jaillet dans la station de Megève. En vue des secteurs ouverts, les forfaits des domaines seront proposés à prix réduits dans la plupart des stations ouvertes partiellement.

