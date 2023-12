Intempéries en Isère : quatre plans communaux de sauvegarde activés

En raison des récentes précipitations, des crues et de coulées de boue, des mesures préfectorales ont été annoncées pour éviter accidents et dégâts matériels en Isère.

Passé ce samedi en vigilance jaune "neige et verglas", "crues" et "avalanches" par Méteo France, l'Isère a pris plusieurs mesures pour éviter des dégradations dues aux intempéries. Quatre plans communaux de sauvegarde sont toujours activés du fait de pluie, crues, coulées de boue, à Domène, Le Bouchage, Breyzin et Saint-Siméon de Brissieux.

Fortes gelées à venir en plaine

"Les habitants de Brangues- Le Bouchage ont été alertés du risque de débordements pouvant commencer à atteindre les maisons", affirme la préfecture. La circulation sur les axes à risques reste quant à elle limitée, et la préfecture a activé vendredi une cellule de veille qui effectue un suivi heure par heure de la situation.

Quelques averses sont encore attendues en plaine, et cette nuit de fortes gelées sont prévues, avec entre -9°C et -12°C attendus à 1000 mètres d'altitude, mais aussi en plaine avec la constitution par endroit de brouillards givrants. Pour rappel, les équipements spéciaux de conduite pour neige sont obligatoires depuis le 1er novembre sur certains axes du département.