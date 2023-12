Les coureurs de la SaintéLyon s'élanceront ce soir à la frontale

La célèbre course ralliant les deux villes se tiendra ce soir à partir de 23h30, avec des conditions hivernales et de possibles premières neiges.

L'épreuve de course nocturne revient ce soir pour une 69e édition, à travers un parcours historique au départ de Lyon. Les participants s'élanceront à partir de 23h30, à la frontale, pour entamer l'un des 8 tracés proposés par la course.

L'épreuve mythique de 78 kilomètres et 2300 m de dénivelé positif, baptisée "diagonale historique", consistera pour les coureurs à entamer un parcours au départ du Parc des Expositions de Saint-Etienne pour rejoindre la Halle Tony Garnier de Lyon, en passant par les Monts du Lyonnais. En 2022, l'événement comptait plus de 17 000 participants répartis sur les 8 épreuves. En France, il s'agit de la plus grande course nature.

Les résultats seront communiqués à l'issue de la course.