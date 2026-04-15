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Photo d’illustration, hôpital de la Croix-Rousse, JEFF PACHOUD / AFP

Insuffisance rénale : à Lyon, les HCL déploient une nouvelle technique de pose de cathéters

  • par Clémence Margall

    • Afin de mieux prendre en charge les patients souffrant d'insuffisance rénale, les Hospices civils de Lyon ont récemment déployé une nouvelle technique de pose de cathéters à l’hôpital Édouard-Herriot (3e arr.).

    Alors que la dialyse à domicile reste une alternative "insuffisamment développée" pour les patients souffrant d’insuffisance rénale, les Hospices civils de Lyon (HCL) franchissent une nouvelle étape dans la recherche de cette pathologie. 50 000 patients sont aujourd’hui dialysés en France.

    Les HCL ont récemment déployé une technique de pose de cathéters de dialyse péritonéale par voie cutanée, désormais réalisée en ambulatoire, sous anesthésie locale et directement par les néphrologues, permettant ainsi aux patients d’être plus autonomes dans leur parcours de soins. L’opération a été mise en œuvre à l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement, faisant ainsi des HCL le troisième CHU de France à proposer cette technique.

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    Une technique plus "sûre et efficace" pour des patients plus autonomes

    Le parcours de soin est également pensé pour mieux accompagner les patients. Après la pose du cathéter, environ 45 minutes, le malade peut ensuite rapidement retourner à domicile. Bien qu’ils deviennent plus autonomes, les patients restent toutefois accompagnés par une équipe spécialisée le temps d'appréhender le dispositif. Chaque séance de dialyse dure ensuite 30 minutes.

    Cette nouvelle technique constitue aussi une alternative "sûre et efficace" à l’hémodialyse en centre, indiquent les HCL. Contrairement à cette dernière, la dialyse péritonéale utilise en effet le péritoine comme filtre naturel pour éliminer les déchets et l’excès d’eau dans le sang. Le liquide de dialyse est infusé, puis drainé à travers un cathéter implanté dans l’abdomen du patient selon des cycles quotidiens de courte durée. Autre point positif, la dialyse péritonéale est également mieux tolérée chez les patients présentant des pathologies cardiaques et peut généralement être poursuivie pendant six à huit ans.

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    Seuls "2,2 % à 13 %" des patients ont recours à la dialyse péritonéale

    Pourtant, la dialyse péritonéale reste difficile d’accès. Selon les HCL, seuls "2,2 % à 13 %" des patients dialysés ont aujourd'hui recours à la dialyse péritonéale selon les territoires. Depuis janvier 2025, une vingtaine de patients ont bénéficié de cette nouvelle technique à l’hôpital Édouard-Herriot. Parmi eux, deux profils se distinguent, précisent les HCL : les jeunes actifs, souvent en attente de greffe rénale, et les personnes plus âgées, parfois en situation de soins palliatifs.

    L’ambition des Hospices civils de Lyon est donc désormais de former rapidement d’autres néphrologues afin d’élargir le déploiement de cette technique au sein des HCL de la région.

    Lire aussi : Lyon : les HCL développent une IA pour mieux comprendre les troubles cognitifs liés au cancer

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