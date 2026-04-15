Ebony, Kiddy Smile... : Lyon accueillera le Maif festival en juin

Le "So good Maif festival" passera par le Heat de Confluence le 13 juin prochain. Au programme, des concerts, des échanges et des prises de parole engagées.

Trois villes, trois dates, trois thématiques, le "So good Maif festival" passera par Lyon le 13 juin prochain. Pour l'occasion, le Heat de Confluence accueillera la nouvelle voix montante de la pop, Ebony, et le DJ set de Kiddy Smile.

Cette année, la thématique choisie pour Lyon est "Libres et solidaires". Un moyen de célébrer les libertés sous toutes leurs formes. En plus des concerts, des prises de paroles et des moments d'échanges ouverts seront programmés tout au long de la journée.

Le festival poursuivra sa tournée à Marseille puis à Nantes. Les billets de concert sont d'ores et déjà disponibles au prix de 27, 50 euros. L'accès aux conférences est quant à lui gratuit.

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