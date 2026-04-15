Actualité
Ebony

Ebony, Kiddy Smile... : Lyon accueillera le Maif festival en juin

  • par Loane Carpano

    • Le "So good Maif festival" passera par le Heat de Confluence le 13 juin prochain. Au programme, des concerts, des échanges et des prises de parole engagées.

    Trois villes, trois dates, trois thématiques, le "So good Maif festival" passera par Lyon le 13 juin prochain. Pour l'occasion, le Heat de Confluence accueillera la nouvelle voix montante de la pop, Ebony, et le DJ set de Kiddy Smile.

    Cette année, la thématique choisie pour Lyon est "Libres et solidaires". Un moyen de célébrer les libertés sous toutes leurs formes. En plus des concerts, des prises de paroles et des moments d'échanges ouverts seront programmés tout au long de la journée.

    Le festival poursuivra sa tournée à Marseille puis à Nantes. Les billets de concert sont d'ores et déjà disponibles au prix de 27, 50 euros. L'accès aux conférences est quant à lui gratuit.

    Lire aussi : Concerts, danse, spectacles... Les SUBS dévoilent leur programmation estivale à Lyon

    à lire également
    Basket course
    Les courses de Chassieu reviennent ce dimanche dans l'Est lyonnais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ebony
    Ebony, Kiddy Smile... : Lyon accueillera le Maif festival en juin 11:58
    Basket course
    Les courses de Chassieu reviennent ce dimanche dans l'Est lyonnais 11:35
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Villeurbanne : un feu allumé volontairement devant un appartement dans le quartier Gratte-Ciel 11:13
    ZFE
    Suppression de la ZFE : comment ont voté les députés du Rhône ? 10:58
    Pour ses 30 ans de carrière, Magic System enflammera la LDLC Arena le 17 février prochain 10:40
    d'heure en heure
    "Un combat lucide, déterminé et juste" : Bastien Joint se félicite de la suppression des ZFE 10:38
    A Lyon, les aires de jeux "monumentales" font le plein pendant les vacances 09:40
    Aux HCL, un parcours inédit pour l’amyotrophie spinale de la naissance à l’âge adulte 08:55
    Mahdieh Esfandiari
    L'Iranienne arrêtée à Villeurbanne est de retour dans son pays, quelques jours après la libération de Kohler et Paris 08:44
    Suppression des ZFE : la Métropole de Lyon se félicite de la "fin d’un dispositif injuste" 08:27
    ZFE
    L'Assemblée adopte la loi de "simplification" et la suppression des ZFE 07:52
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:37
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut