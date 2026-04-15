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PAZ piège à colle
Mobilisation devant le Leclerc de Chaponnay (69) en juillet 2025. Crédit : PAZ

Rhône : l’association PAZ lance une pétition pour interdire les pièges à colle au Leclerc de Genay

  • par C.M.

    • L’association de défense des animaux PAZ a lancé une pétition pour interdire la vente de pièges à colle dans le magasin E.Leclerc de Genay (Rhône).

    Ce n’est pas la première fois que l’association de défense des animaux se mobilise pour interdire la vente des pièges à colle dans les commerces autour de Lyon. Cette fois-ci, à l'initiative d’une cliente, PAZ a lancé une pétition le 25 mars pour les interdire dans le magasin E.Leclerc situé à Genay, dans le Rhône. Elle aurait déjà récolté 21 000 signatures, assure l’association.

    "Au moins 70 E.Leclerc en France ne vendent pas de pièges à colle. Certains n’en vendaient pas avant notre signalement et se sont ensuite engagés auprès de nous à ne jamais en vendre. D’autres ont retiré les pièges à colle de leurs rayons suite à notre sollicitation ou notre mobilisation", souligne l’association dans un communiqué ce mercredi.

    PAZ rappelle que les pièges à colle sont une technique "terrible" pour les animaux. Ils "agonisent des heures voire des jours englués sur la plaque. Certains se déchirent la peau, rongent leurs propres membres ou se brisent les os en essayant de se décoller. Les yeux et muqueuses des animaux peuvent être pris dans la colle, entraînant une mort lente par étouffement." Et d’ajouter : "Ces produits sont tellement cruels que les fabricants n’ont pas le droit d’indiquer sur l’emballage qu'il s'agit de pièges mortels mais de “simples” instruments de capture."

    Lire aussi : L'association PAZ se félicite de l'arrêt de la vente des pièges à colle dans ce supermarché de Lyon

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