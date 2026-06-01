Du Pérou à la Guinée, un festin de 18 pays s'installe à la Guillotière

Ils ont fait de leur quartier une table ouverte sur le monde. Pour la 4e année, les commerçants de la Guillotière invitent Lyon à leur festin.

En 2025, ils étaient plus de 5 500 visiteurs à se déplacer sur le cours Gambetta, dans le quartier de la Guillotière pour le Festival des cuisines du monde. Fort de ce succès, l'évènement revient pour une quatrième édition ce dimanche 7 juin de 11 heures à 17 heures. L'objectif du festival, "valoriser la dimension multiculturelle et vivante de ce quartier qui se découvre, le plus souvent, à travers la richesse et la diversité des cuisines présentes". Cette année, 23 commerçants venant de 18 pays différents ont répondu présents, du Pérou à la Guinée, en passant par l’Italie ou le Vietnam. Pour l’occasion, le cours Gambetta sera piétonnisé pour permettre l’installation de grandes tablées.

Pour rappel, cette initiative est née en 2023 de la réflexion des conseils de quartier Guillotière (Lyon 7e) et Mutualité-Préfecture- Moncey (Lyon 3e) ainsi que l’association Ré(a)dorons la Guillotière.

Les tickets suspendus de nouveau mis en place

Outre l’entrée gratuite, des formules accessibles seront proposées aux visiteurs : 14 euros pour les adultes et 10,50 euros pour les enfants. Comme chaque année, l'association fait le pari de la solidarité en mettant en vente des tickets suspendus à 3,50 euros. L'objectif : obtenir plus de 100 formules suspendues qui seront mises à disposition de familles en situation de précarité, n'ayant pas les moyens de s'offrir un menu. Une ambition "qui mise sur la mobilisation des Lyonnais et des Lyonnaises via la vente de formules et coupons en ligne." Des animations sont prévues tout au long de la journée avec des jeux, atelier maquillage par Artheis ainsi que la fanfare Tropical Brass Band.

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Les restaurants et pâtisseries du quartier participants :

A Gui Bon (Centrafrique)

Afghan Kitchen (Afghanistan)

Au Boeuf d'Or (Cambodge)

Awani (Mali & Tchad)

Baca Bamba (Cameroun)

Bistrot Zakka (Chine)

Maharaja Tandoori (Inde)

Chef Kimbap (Corée du Sud)

Gojo (Ethiopie)

La Laiterie de Lyon (France)

Le Timgad (Algérie)

Ninkasi Guillotière (France)

Ogarit Cham (Syrie)

Maison Pépin Pâtisserie (France)

Piece of Cake (Grande Bretagne/USA)

Slice (USA)

Sundus (Maroc)

Biang (Chine)

Jean-Miche (France)

Tortillisa (Mexique)

Kayfii (Sénégal)

Ja'umina (Paraguay)

Kebab grill house 63 (Turquie)

Manou (France)